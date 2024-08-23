По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета под руководством президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры подписали Договор о союзнических отношениях и приняли решение первого заседания Высшего межгосударственного совета.

В присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2026 годы;

План действий по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;

Протоколы о сотрудничестве в области дошкольного, профессионального, среднего специального, высшего образования и науки;

«Дорожная карта» культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024−2026 годы;

План действий в сфере туризма на 2024−2026 годы;

Программа сотрудничества между Министерством юстиции Узбекистана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана на 2024−2026 годы;

Протокол о сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Узбекистана и Академией юстиции Министерства юстиции Азербайджана;

Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана;

Протокол о сотрудничестве между центрами судебной экспертизы.

В рамках визита также заключены соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы.

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