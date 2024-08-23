Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова назначена социальным комиссаром Национального агентства социальной защиты по борьбе с гендерным неравенством и насилием в отношении детей. Об этом в Instagram сообщила Шахноза Мирзиёева, первый заместитель директора агентства.

«Это решение — не просто административный акт, а символ глубоких позитивных преобразований в нашем обществе. Олимпийская победа Диёры стала катализатором прогрессивных изменений, демонстрируя миру, что Узбекистан — страна равных возможностей и безграничного потенциала», — написала она.

«Диёра олицетворяет многогранность современной узбекской женщины — она и любящая дочь, и верная жена, и почтительная невестка, и при этом — олимпийская чемпионка, успешно представляющая нашу страну на мировой арене», — отметила Шахноза Мирзиёева.

«Её новая роль социального комиссара — это мощный сигнал для всех женщин Узбекистана: вы можете достичь вершин в любой сфере, сохраняя при этом традиционные семейные ценности», — говорится в сообщении.

Шахноза Мирзиёева выразила уверенность, что деятельность Диёры Келдиёровой «не только ускорит достижение гендерного равенства в нашей стране, но и укрепит позиции Узбекистана как прогрессивного государства на международной арене, вдохновляя женщин по всему миру».

Диёра Келдиёрова, победившая в финале Олимпийских игр Дистрию Красничи из Косово, стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо и первой спортсменкой страны, получившей «золото» на летней Олимпиаде.

«Моя миссия — изменить жизнь женщин Узбекистана», — сказала 26-летняя спортсменка после победы.