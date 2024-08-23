Политика

Между Узбекистаном и Азербайджаном подписан ряд документов, включая Договор о союзнических отношениях, медправсоглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан, план расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и другие.

Экономика

Президенты Узбекистана и Азербайджана провели встречу с деловыми кругами двух стран. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что именно бизнес должен стать главным драйвером развития отношений двух стран. Они также приняли участие в запуске совместных проектов.

Общество

Спортсменов, успешно представивших Узбекистан на Олимпийских играх, а также тренеров наградили орденами «Эл-юрт хурмати», «Дустлик», «Фидокорона хизматлари учун» и «Соглом авлод учун», а также почётными званиями.

В некоторых регионах Узбекистана суды штрафовали мужчин за бороды, «не позволяющие идентифицировать личность». По этой статье в основном к ответственности привлекаются женщины в одежде, полностью закрывающей лицо.

Архитектурное бюро Ludi Architects (Россия) совместно с компанией «Ташкент Инвест» и Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представило проект благоустройства улицы Узбекистон овози на Ц-1. «Газета.uz» рассказывает о решениях, которые превратят её в безопасное общественное пространство.

Население Узбекистана, родившееся до 1980 года, полностью привито от оспы. Сформировавшийся благодаря этому иммунитет защищает и от оспы обезьян и снижает риск широкого распространения этого заболевания, завили в Санэпидкомитете.

Шесть кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, фестиваль MOCFEST, тематические квизы, выставки, творческие мастер-классы для взрослых и детей, познавательная программа в Республиканской детской библиотеке, спектакли и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

В Ташкенте стартует крупнейший фестиваль сезона MOCFEST 2024, который объединит артистов Узбекистана, стран Центральной Азии, Турции и России. «Газета.uz» рассказывает о наиболее интересных пунктах музыкальной программы, чтобы не пропустить ни одного дня заявленного события в Humo Arena.

Спорт

Чемпионка Олимпиады-2024 по дзюдо Диёра Келдиёрова стала социальным комиссаром Национального агентства социальной защиты по борьбе с гендерным неравенством и насилием в отношении детей.

Мир

«Талибан» официально запретил женщинам в Афганистане выступать, а также появляться на публике с непокрытым лицом, чтобы «избежать соблазна и соблазнения других». Запреты вошли в первую Декларацию законов о пороках и добродетелях.

Суд в Казахстане впервые изъял в доход государства активы, владельцы которых не смогли доказать, что приобрели их законно. Государству перешли более 10 млн долларов, включая дорогостоящие украшения и исторические предметы.

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