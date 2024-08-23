Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и прибывший накануне с государственным визитом глава Азербайджана Ильхам Алиев 23 августа провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешний государственный визит президента Азербайджана является историческим событием. «Мы сегодня подпишем Договор о союзнических отношениях. Буквально за несколько лет нам вместе удалось поднять узбекско-азербайджанские отношения до самого высокого уровня межгосударственного взаимодействия», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета, «призванного стать эффективным механизмом продвижения многопланового сотрудничества и его обогащения конкретным содержанием».

В рамках деловой программы состоится встреча президентов с представителями ведущих компаний двух стран и будет дан старт новым проектам кооперации.

В следующем году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, будут подготовлены программа мероприятий празднования и годовой график интенсивных межведомственных контактов и обменов.

Достигнута договорённость объявить следующий год Годом экономической кооперации Узбекистана и Азербайджана и принять комплексную программу с охватом 20 приоритетных направлений.

Поставлены задачи по кратному увеличению объёмов товарооборота и переходу к новой фазе промышленной кооперации, в том числе реализации проектов в третьих странах.

Стороны приветствовали итоги состоявшегося накануне бизнес-форума: сформирован портфель перспективных проектов на сумму свыше 2 млрд долларов. Речь идёт о кооперации в энергетической, химической, добывающей, текстильной отраслях, сельском хозяйстве, градостроительстве и других направлениях.

Указано на необходимость усиления взаимосвязанности двух стран через реализацию транспортно-коммуникационных, энергетических и других инфраструктурных проектов, в том числе в многостороннем формате. Стороны согласились увеличивать частоту авиарейсов, максимально облегчать процедуры по наземным и воздушным перевозкам, внедрять цифровые решения.

Отмечена важность активизации межрегиональных контактов. Достигнута договорённость принять отдельный план межрегиональной кооперации на 2025 год, программу партнёрства по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры регионов двух стран и провести очередной Форум регионов в Коканде.

Лидеры государств условились продолжать активные обмены в сферах культуры и искусства, образования, здравоохранения, молодёжной и информационной политики, спорта. Отмечено, что решениями президентов известным деятелям культуры Фарруху Закирову и Поладу Бюль-бюль оглы присвоены звания народных артистов.

Шавкат Мирзиёев предложил запустить механизм регулярных встреч ректоров ведущих университетов двух стран, а также провести совместный медиа-форум.

Обсуждены перспективы строительства в столицах туристическо-деловых комплексов в целях наращивания взаимного туристического потока, гуманитарных и бизнес обменов.

Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке и обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.