Заместитель хокима Балыкчинского района Андижанской области задержан при получении 30 тысяч долларов, сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана. Операция была проведена службой совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что сначала при получении этих денег были задержаны главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства района и сотрудник компании, специализированной на оказании медицинских услуг.

Они договорились о продаже по низкой цене 1,75 га земли, находящейся в резерве хокимията, через платформу E-auksion и оформлении ещё 2 га на имя покупателя путём подготовки решения хокима района, датированного 2019 годом.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что они решали этот вопрос через заместителя хокима района. Он был задержан в момент передачи указанной суммы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Заместитель хокима и главный специалист отдела ЖКХ заключены под стражу.