Предприниматель, основатель холдинга USM Алишер Усманов назвал санкции Запада против российских бизнесменов «колоссальной ошибкой». Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

В материале говорится, что Алишер Усманов, занимающий 140-е место среди самых богатых людей мира по версии Forbes, «является гражданином России, а также Узбекистана, где родился и проводит большую часть своего времени, инвестируя сам и помогая привлекать иностранных инвесторов».

«В детстве моим любимым романом был „Три мушкетёра“ Александра Дюма. Из этого чтения вытекают две важные черты моей жизни. Первая — моя страсть к фехтованию… Вторая — девиз „Один за всех и все за одного“, который разделяют семьи Узбекистана, моей страны. И поэтому я продолжаю бороться против санкций и защищать свою семью. Моя сестра, врач-гинеколог, была вынуждена навсегда отказаться от моего наследства, но, несмотря на это, несправедливо остаётся под санкциями», — сказал он.

По его мнению, Запад совершил «колоссальную ошибку», преследуя российских бизнесменов по политическим мотивам, поскольку «они не влияют на процесс принятия решений».

«Они хорошо знали и Запад, и Восток, построили транснациональные компании и активно инвестировали за границей. Однако сейчас из-за санкций они инвестируют в основном внутри страны и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных юрисдикций», — сказал Алишер Усманов.

Миллиардер отметил, что западные политики «хотели нанести ущерб российской экономике, а она растёт».

«Они хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги домой. Российская экономика адаптируется к санкциям, а соседние рынки страдают. Европа отвергает российские энергоресурсы и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, несомненно, вредны для всех, но пока в большей степени для европейцев. Торговые барьеры дают меньше возможностей для транснациональных компаний и больше для региональных. Санкции являются признаком бессилия», — заявил предприниматель.

Алишер Усманов заявил, что в свои 70 лет вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье и благотворительности, тратит «свою энергию на борьбу с санкциями и абсурдным политическим преследованием против меня в Германии».

«Однажды я это уже испытал: в 26 лет я оказался в тюрьме, став жертвой сведения счетов с моим другом и его отцом, который был вторым человеком в узбекском КГБ. Мне удалось реабилитироваться, и приговор отменили. Даст бог, у меня всё получится и сейчас, у меня высшее юридическое образование и я верю в верховенство закона», — подчеркнул он.

По теме войны РФ против Украины Алишер Усманов сказал, что «предпочитает не обсуждать преступления»: «Прочный мир между Россией и Украиной возможен только на основе разумности и компромисса, чего можно достичь путём переговоров между всеми сторонами».

На вопрос, считает ли он Россию после распада Советского Союза и по сей день, особенно после вторжения в Украину, гарантом регионального порядка, он ответил: «Мы должны стремиться сосуществовать на основе взаимовыгодных или хотя бы приемлемых соглашений. В многополярном мире безопасность евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и Евросоюза».