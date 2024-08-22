Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 20 августа приняла закон «О государственных секретах» и направила его в Сенат, сообщила газета «Народное слово» от 21 августа.

Действующий закон «О защите государственных секретов» был принят в 1993 году, поэтому «возникает необходимость совершенствования правовой базы по регулированию отношений в этой сфере».

Рассмотренный документ определяет полномочия органов в области защиты государственных секретов, устанавливает степень конфиденциальности, срок засекречивания сведений и выдачу допуска на использование госсекретов.

Утверждается ограниченный перечень из четырёх категорий сведений, которые подлежат отнесению к тайне государственной значимости. Определяется перечень информации, не подлежащей засекречиванию. Согласно ему, чрезвычайные ситуации, состояние преступности, нарушения прав человека и другая подобная информация не подлежат засекречиванию (сейчас, согласно закону от 1993 году, не подлежит засекречиванию только информация, засекречивание которой создаёт угрозу личной безопасности граждан).

Перечень сведений, отнесённых к гостайне, планировалось пересмотреть с последующим его рассекречиванием ещё в 2020 году. Это должно было позволить исключить необоснованное ограничение в доступе к информации, необходимой для развития науки и просвещения, IT и предпринимательства.

На сегодняшний день госсекреты подразделяются на государственную, военную и служебную тайну.

Государственную тайну составляют сведения, разглашение которых может оказать отрицательное воздействие на качественное состояние военно-экономического потенциала республики или повлечь другие тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности, экономических и политических интересов Узбекистана.

Военную тайну составляют сведения военного характера, разглашение которых может повлечь тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности и вооружённых сил Узбекистана.

Служебную тайну составляют сведения в области науки, техники, производства и управления, разглашение которых может нанести ущерб интересам Узбекистана.

Агентство по противодействию коррупции в конце 2020 года предлагало усилить меры по защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, а также их близких родственников. Данные о них планировалось приравнять к гостайне.

Стоит отметить, что Законодательная палата не сообщила на сайте о принятии этого закона. Документ также отсутствует в повестке дня, которая указана на YouTube-странице нижней палаты парламента.