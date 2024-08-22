В Сергелийском районе Ташкента, как и в других, также планируется построить гастрономическую улицу. Об этом сообщил хоким района Элбек Шукуров на презентации проекта в среду.

Круглосуточная гастрономическая улица расположится на пересечении улиц Согдиана и Жалойир: начиная от районного хокимията и парка «Новый Сергели» до мебельной фабрики Fayz. Протяжённость улицы составит 1,2 км, большая часть придётся на улицу Жалойир.

По словам Элбека Шукурова, проект «в целом проработан», но инициаторы готовы выслушать и учесть предложения жителей и бизнеса.

«Таков наш принцип: всё, что ни делается, если это делается с участием непосредственно потребителя, оно живёт. Хокимият не может быть специалистом во всех сферах, он может иметь хороший опыт в проектировании, но потребитель лучше знает, что он хочет», — сказал он.

Хоким отметил, что данный отрезок решили выбрать, поскольку «не хотели делать улицу, которая уже существует». «Посоветовавшись с Народным банком, мы решили сделать улицу с нуля», — отметил он.

Элбек Шукуров указал, что в Сергелийском раойне уже есть улицы (Янги Сергели, Мехригиё, Шокирарик) и заведения, которые «в принципе уже работают 24 часа».

Новая гастрономическая улица должна жить «не только ночью, но и днём», поэтому был выбран отрезок между улицами Согдиана и Жалойир, где есть высокие деревья, тень и прохлада. Эта улица также станет «связующим звеном» с другими улицами — Янги Сергели, Мехригиё и Шокирарик.

«На следующем этапе на примере этой улицы будут приведены в порядок и другие улицы», — сказал глава администрации района.

Городской и районный хокимияты проведут инфраструктуру и пригласят предпринимателей для строительства кафе и ресторанов из лёгких конструкций, а также установки фудтраков.

За счёт реконструкции планируется «привести в порядок» шесть перекрёстков и сделать среду безбарьерной, чтобы создать удобства пешеходам.

«Приоритет гастрономической улицы — это пешеходы, то есть мы, используя [специально подобранные] материалы, заставляем машины максимально снижать скорость. Пешеходные переходы у нас будут приподнятые, как на улице Жахонаро», — рассказал хоким.

Ещё один принцип развития улицы — устойчивое развитие: снижение выбросов, зелёные насаждения для снижения уровня шума и защиты от солнца и комфортный микроклимат, заявил глава районной администрации. Планируется использовать фонтаны и арыки для создания комфортного микроклимата.

Элбек Шукуров заверил, что ни одно дерево не пострадает, в том числе фруктовые деревья, которые не охватывает мораторий на вырубку.

Следующий принцип — системный подход. «Это взаимосвязь между улицами. Чтобы создать эту улицы, мы „ушли“ почти на один км. Мы там исправляем перекрёсток, чтобы здесь и на других улицах не было загруженности. Мы через эту улицу проводим общественный транспорт, на сегодняшний день здесь его нет», — сказал он.

После завершения проекта улицу планируется развивать дальше. На территории намечено строительство концертных площадок и амфитеатра, чтобы ежедневно там проводились мероприятия.

Проектные решения подготовила столичная студия архитектуры и дизайна «САД». На представленных рендерах можно увидеть общественные пространства, включая игровую площадку, скамейки, сидячие места с навесами, новые объекты уличного освещения и другие.

Автомобильное движение от улицы Шокирарик до Жалойир намечено сделать односторонним, планируется изменить организацию движения между перекрёстками и сузить проезжую часть. На улице Согдиана предусмотрена двусторонняя велополоса, парковки организованы в карманах.

На улице Жалойир предлагается изменить ось и переместить её на дублёр этой улицы вдоль завода. Таким образом, на участке от улицы Согдиана до железнодорожного переезда будет исключено транзитное и грузовое движение автомобилей.

Сроки строительства составят около двух месяцев.

Гастрономические улицы планируются и в других районах столицы — мы писали о проектах на улицах Садыка Азимова и Тараса Шевченко (видеорепортаж).

На прошлой неделе был также представлен проект масштабной реконструкции улицы Узбекистон овози, где сократят пространство для автомобилей и отдадут приоритет пешеходам.