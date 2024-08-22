Добыча газа на крупных предприятиях Узбекистана в июле 2024 года снизилась до 3,79 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Это на 2,9% (114,6 млн кубометров) меньше, чем в июле 2023 года (3,9 млрд), и на 11% меньше, чем в июле 2022 года (4,26 млрд).

За семь месяцев объём добычи составил 26,15 млрд кубометров, что на 4,8%, или на 1,3 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сравнение показателей производства угля, нефти, газа и газового конденсата за январь-июль 2024 и предыдущих годов.

В мае рекордное за последние почти четыре года падение добычи Министерство энергетики объяснило плановыми ремонтными работами на Кандымском газоперерабатывающем заводе, установке комплексной подготовки газа «Жаркудук» и другими технологическими причинами. При этом снижение производства газа продолжается уже несколько лет.

Напомним, 75−80% электричества в Узбекистане вырабатывается за счёт сжигания газа.

Выработка электроэнергии крупными предприятиями энергоснабжения, большинство из которых работают на газе (не учитывая солнечных и ветровых станций) в июле сократилась до 5,96 млрд кВт·ч, что на 1,2 млрд кВт·ч (-17%) меньше, чем в июле прошлого года (7,2 млрд).

За январь-июль производство уменьшилось до 42,8 млрд кВт·ч, что на 5,4%, или на 2,46 млрд кВт·ч, меньше семимесячного показателя 2023 года.

Сравнение показатель выработки электроэнергии и теплоэнергии за январь-июль 2024 и предыдущих годов.

Ранее Министерство энергетики, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций, которые считаются «малыми предприятиями» и, по законодательству, предоставляют отчётность раз в год. Снижение поставок объяснили «экономным расходованием» после повышения тарифов.

Минэнерго не публикует данные о выработке в разрезе станций на регулярной основе каждый месяц/день.

Месячная добыча нефти составила 60,2 тысячи тонн (-7%, или минус 4500 тонн, к июлю 2023 года). За семь месяцев производство составило 424,8 тысячи тонн (-6,8% к аналогичному периоду прошлого года).

За июль было произведено 115 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с июлем 2023 года (133,2 тысячи) меньше на 13,7%. В семимесячном сравнении рост составил только 0,7% — с 784,1 тысячи до 789,5 тысячи тонн.

В прошлом месяце выпуск дизельного топлива вырос с 90,4 до 119,4 тысячи тонн (+32,1% к июлю прошлого года). Тем не менее, при сравнении с январём-июлем 2023 года (год к году) показатель уменьшился на 1,7% — с 629,8 тысячи до 619 тысячи тонн.

Месячная добыча угля выросла до рекордных 844,7 тысячи тонн (+236,4 тысячи), что почти в 1,4 раза больше объёма за июль прошлого года. За январь-июль производство выросло на 12,4% — до 3,48 млн тонн.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов, писала «Газета.uz».

Мы также сообщали, что Узбекистан и Россия ведут переговоры как по существенному увеличению поставок газа, так и по электроэнергии.