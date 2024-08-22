Комитет ветеринарии и развития животноводства и индийская генетическая компания Avee Broilers намерены создать птицеводческое производство в Зааминском, Бахмальском и Галляаральском районах Джизакской области и Булунгурском районе Самаркандской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ассоциации «Паррандасаноат».

Генетическое птицеводство — это наука и практика селекции и разведения птицы для получения желаемых признаков, таких как скорость роста, яйценоскость, качество мяса и устойчивость к болезням. Оно включает в себя генетические исследования, селекционные программы и методы разведения для улучшения производительности птицы.



Как ожидается, сделка позволит производить 4 миллиона голов птицы родительской формы для нужд Узбекистана и Центральной Азии. Сегодня ежегодная потребность 120-миллионого региона в мясе птицы составляет порядка 1,2 млн тонн, или 5,5 млн голов. При этом около 200 тысяч тонн мяса Центральная Азия импортирует из стран Европы. Стоимость проекта оценивается в 43 млн долларов. Часть инвестиций будет покрыта за счёт узбекской стороны.

На первом этапе в 2024—2025 годах будет создано предприятие по выращиванию чистой линии птицы — особей, имеющих признаки, которые полностью передаются потомству в силу генетической однородности.

На втором этапе в 2025 году планируется создать один инкубаторий и наладить выращивание прародительского стада — поколения, чьё потомство станет основой для производства птицы, поставляемого населению.

Avee Broilers заявила о готовности ежегодно производить 4 миллиона голов родительского стада, что, как ожидается, значительно сократит транспортные расходы на поставку племенного материала в Узбекистан.

«Сегодня расходы на логистику родительского стада из стран Европы составляет 2 доллара за голову. При реализации проекта в Узбекистане стоимость составит 50 центов за голову, что может сэкономить Центральной Азии до 5 млн долларов», — отмечается в сообщении.

Напомним, в июне президенту Узбекистана представили предложения по развитию животноводства. Планировалось, в частности, внедрить генетические технологии в птицеводство совместно с США.

На презентации отмечалось, что в птицеводстве наиболее важен вопрос генетики. В Узбекистане отсутствует репродуктор мясной птицы первого порядка, а птица второго порядка импортируется. При внедрении генетических технологий в птицеводство в стране можно будет создать племенные хозяйства.

Кроме того, ранее сообщалось о планах освободить птицеводческие предприятия от земельного налога на 5 лет и разрешить экспорт мяса птицы.