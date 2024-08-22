Российская армия близка к взятию важного украинского города Покровска в Донецкой области, рассматривая его как стратегическую цель, которая откроет путь к другим крупным городам Украины — Днепру и Запорожью, пишет The Economist.

Покровск с населением в 59 тысяч человек находился на горячей линии фронта ещё с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но оказался под «серьёзной угрозой» только в последний месяц, говорится в материале. Украинские власти надеялись, что неожиданная операция ВСУ (Вооружённые силы Украины) в Курской области РФ ослабит давление на донецком направлении, но российское наступление лишь ускорилось.

Областная полиция и местная администрация уже покинули город. Также закрылись два супермаркета, а остальные, вероятно, последуют их примеру. Местные жители стоят в очередях у банков и отделений пенсионного фонда. 19 августа власти призвали население эвакуироваться, многие прислушались. «На перроне вокзала рыдания слышны вперемешку с писком домашних животных, зажатых в сумках и коробках для поездки на запад [Украины]», — описывает издание ситуацию на железнодорожной станции.

Сейчас российские войска находятся в 10 км от Покровская. Командиры ВСУ по-разному объясняют успех российского наступления. Некоторые указывают на нехватку снарядов у ВСУ, другие на тактику армии РФ — небольшие пехотные атаки, планирующие бомбы, новые виды радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные не говорят, как долго смогут удерживать город. «Россиянам может потребоваться несколько недель или месяцев, чтобы пройти через расположенные поблизости города, такие как Мирноград, Селидово и Украинск, которые теперь находятся под атакой беспилотников, артиллерии и бомбардировщиков… Кажется, что разгром Покровска, как Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, лишь вопрос времени», — пишет The Economist.

«Что произойдёт потом — открытый вопрос. Контроль над Покровском и продвижение к административным границам Донецкой области могут быть достаточными для [президента России] Владимира Путина, чтобы объявить о политической победе и начать серьёзные переговоры. А может и нет. Многое будет зависеть от того, сможет ли Украина удержать кусок России, который она сейчас занимает, в качестве разменной монеты на этих будущих переговорах», — считает издание.