С 22 августа началось голосование за проекты «Инициативного бюджета» на второй сезон 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Голосование продлится до 23:59 31 августа. Принять в нем участие можно следующими способами:

через страницу портала «Открытый бюджет»;

через мобильное приложение портала (Android и iOS);

в официальном боте в Telegram.

В этом сезоне из районных и городских бюджетов на реализацию проектов по «Инициативному бюджету» будет направлено более 2 трлн сумов. К голосованию в этом сезоне одобрено 23,3 тысячи проектов.

Сезон стартовал 6 июля. Подача проектов проходила с 6 по 26 июля, отбор — с 26 июля по 15 августа, а агитация — с 15 по 22 августа.

С 2024 года в проектах «Инициативного бюджета» действует система «Один гражданин — один голос». Даже если у гражданина несколько телефонных номеров, голосовать можно только с одного. Как отметили в Министерстве экономики и финансов, которое организовывает «Инициативный бюджет», «неважно, кто использует SIM-карту, важно, на чьё имя она зарегистрирована».

Напоминаем, победители первого сезона «Инициативного бюджета» 2024 года были объявлены в апреле. Победили 2770 проектов (из 28,9 тысячи, одобренных к голосованию), на которые направили 3,3 трлн сумов. В голосовании тогда приняли участие 11,7 миллиона человек.