Законодательная палата Олий Мажлиса 20 августа по итогам второго чтения проекта закона «О защите населения от вредного шумового воздействия» решила вернуть его на доработку, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, 2 июля документ был принят в первом чтении концептуально. Он обозначает основные принципы защиты граждан от вредоносного шума и полномочия госорганов в этой сфере.

Сегодня понятие «ночного времени» в законодательстве размыто. Например, в статье 122 Трудового кодекса это время определено с 22:00 до 6:00 часов, в статье 192 Кодекса об административной ответственности — с 23:00 до 6:00 часов, а в соответствии с Санитарными нормами и правилами по обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки — от 23:00 до 7:00 часов.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения о времени ночного отдыха взрослых и детей к ночному предлагается отнести время с 23:00 до 6:00 (Минюст предлагал установить время тишины с 23:00 до 7:00), по выходным и праздникам — с 22:00 до 9:00 (предлагалось с 21:00 до 8:00).

При этом, согласно законопроекту, местные кенгаши в регионах получат право менять время начало и конец ночного времени, не меняя сам 7-часовой промежуток.

В документе перечислены действия, определяемые как нарушение спокойствия и отдыха граждан в ночное время. Депутат Зафар Худойбердиев отметил, что не дано понятие «кратковременным шумам», на которые не будет распространяться закон. Он предложил разъяснить фразу или убрать её, иначе «закон не будет работать».

Первый заместитель Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что разъяснение кратковременных шумов дано в директиве Европарламента. В частности, рассматриваемый источник шума работает только в ограниченный период времени, например, менее 20% всего дневного периода времени в году, всего вечернего периода времени в году, всего ночного периода времени в году.

Парламентарий отметил, что 20% — это слишком большой процент, который позволяет «шуметь до 2−3 ночи».

Депутат Уктам Исломов согласился с мнением коллеги и указал, что «шумы в основном бывают кратковременными, если сделать исключение, то закон не будет работать». «Нам вчера дали разъяснение. Например, какой-то человек включил музыку и разбудил весь дом. Это, оказывается, считается кратковременным шумом», — сказал он.

Заместитель спикера, руководитель фракции Экологической партии Хайрулло Гаффоров сообщил, что комитет, рассматривавший законопроект, поддерживал исключение понятия «кратковременных шумов». Однако, после того как уполномоченный государственный орган вместе со специалистами Министерства юстиции «сказал, что он им принципиально важен», комитет оставил норму, сказал замспикера.

Кроме того, требования закона не распространяются на шумы, которые возникают в результате использования пиротехнических изделий во время массовых мероприятий на основе постановлений правительства или президента, а также на шумы во время массовых мероприятий, в том числе культурных. Депутат Алишер Кадиров отметил, что если организовать концерт, который является культурным мероприятием, в 23:00 у жилого дома, то «мы не сможем защитить население от шумового воздействия».

Сумму штрафа за нарушение спокойствия граждан по ночам планировалось повысить для физлиц до 3−5 БРВ (1,02 -1,7 млн сумов), для должностных лиц — до 10−15 БРВ (3,4 — 5,1 млн сумов). Согласно статье 192 Кодекса об административных правонарушениях, сейчас они составляют 1/3 БРВ (113 тысяч сумов) и от 1/3 до ½ БРВ (113 — 170 тысяч сумов) соответственно.

Алишер Кадиров, с учётом многочисленных вопросов депутатов, предложил вернуть документ на доработку в Комитет по вопросам экологии и защите окружающей среды. 94 депутатов одобрили это предложение, 5 выступили против, 5 воздержались, 9 не голосовали.

В апреле 2022 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии внутреннего туризма, предусматривающее создание «туристических улиц». Расположенным на них заведениям общепита, торговли, культуры и сферы развлечений разрешили работу в ночное время. При этом прописывалось, что владельцы подобных объектов должны обеспечивать полную шумоизоляцию и отсутствие помех населению по ночам.

Минюст Узбекистана, помимо обычного шума, предлагал регламентировать противодействие световому загрязнению и неприятным запахам.