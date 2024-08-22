Специальная комиссия Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предоставила компании Anglesey Food (владеет сетью супермаркетов korzinka) отсрочку на выполнение своих требований. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Комитет по конкуренции 15 июля открыл дело в отношении Anglesey Food за использование в рекламе таких фраз, как «Самая низкая цена для повседневных покупок» и «Самая низкая цена — в „Корзинке“», так как они «могут вводить потребителей в заблуждение». В ведомстве заявили, что цены на отдельные виды товаров, заявленные как «самые низкие», не отличаются от цен на аналогичные товары в других супермаркетах и на рынках.

«Корзинка» в ответ заявила, что не считает нарушением использование фразы «самые низкие цены». В компании отметили, что программа является «не временной акцией, а новой ценовой стратегией», по которой «на долгосрочной основе и каждый день» предлагаются самые низкие цены.

17 июля спецкомиссия комитета признала Anglesey Food виновной в нарушении законодательства о рекламе. Компанию планировали пригласить в суд для взыскания денежного штрафа (сумма может составить 50−70 БРВ, или 17−23,8 млн сумов). Кроме того, ритейлеру было предписано в течение месяца устранить нарушения закона «О рекламе».

7 августа компания обратилась в комиссию с просьбой предоставить время на выполнение требований. Комитет удовлетворил её просьбу и дал отсрочку, чтобы «Корзинка» выполнила предписание.

«Корзинка внесла изменения и дополнения в публичную оферту и коммуникационные материалы программы с учётом комментариев от комитета, а также добровольно выплатила штраф. Принимая во внимание, что редактирование и переиздание большого количества коммуникационных материалов занимает много времени и ресурсов, „Корзинка“ запросила у Комитета по развитию конкуренции продление срока исполнения указаний. Комитет пошёл навстречу и удовлетворил запрос, приняв решение о продлении срока до 16 октября», — указали в компании.

Под коммуникационными материалами имеется в виду фраза «Самые низкие цены» и другие.