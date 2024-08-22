Министерство энергетики Казахстана 20 августа провело в Астане публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в стране. Встреча стала завершающей в цикле общественных слушаний во всех регионах, сообщили в пресс-службе ведомства.

В обсуждениях приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гульмира Мурсалова отметила, что в Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, многие из которых уже изношены. По её словам, некоторые из этих станций придётся выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. В пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран.

«По итогам 2023 года из потреблённых 115 млрд кВт·ч более 2 млрд кВт·ч было планово закуплено в Российской Федерации. Чтобы избежать подобного в будущем, мы уже сейчас должны предпринимать соответствующие меры. В настоящее время многие страны строят АЭС. В Китае строятся 26 реакторов, свою первую АЭС построили Беларусь и ОАЭ, Турция возводит собственную АЭС, а наш сосед — Узбекистан — объявил о строительстве малой атомной станции», — сказала Мурсалова.

Генеральный директор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин отметил, что на на севере страны пока не ощущается дефицит электроэнергии, но «на юге ситуация более сложная». По его словам, было предложено 13 различных проектов АЭС, из которых выбраны четыре.

Как пояснили в Минэнерго РК, для строительства АЭС в Казахстане предлагаются максимально безопасные реакторы поколения III и III+, которые имеют пассивные и активные системы безопасности, успешно дополняющие и взаимозаменяющие друг друга.

Kursiv.uz отмечает, что слушания в Астане прошли «более спокойно», чем в Алматы, где обсуждения закончились потасовкой среди участников. Слушатели в Астане, в частности, спрашивали, как строительство АЭС отразится на стоимости электроэнергии и кто будет нести ответственность в случае ЧС на станции.