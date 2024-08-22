Галерея Bonum Factum продолжает формат коллективных выставок узбекистанских художников. «Мистерия Турана» предлагает зрителям взглянуть на распространённые в Центральной Азии мифы и легенды. Для полного погружения в сюжеты авторы советуют ознакомиться с историей загадочного края.

Туран — исторический регион, расположенный на территории современной Центральной Азии и северо-востока Ирана. Упоминание о нём встречается в поэме «Шахнаме» Фирдоуси и священных текстах «Авесты». Регион населяли кочевые племена, такие как скифы и туранцы, славившиеся своим воинственным духом и свободолюбием. Их образ жизни и культура нашли отражение в эпосах и легендах, которые веками передавались из поколения в поколение. Мифология Турана повествует о древних богах и магических существах, а также вечном противостоянии сил света и тьмы.

«В наши дни Туран остаётся символом загадочного и величественного прошлого, воплощая в себе архетип кочевого мира, где мифы и реальность переплетаются в единую ткань истории», — говорит Шахноза Каримбабаева, основатель и директор галереи Bonum Factum.





На выставке представлено более 80 картин как мэтров отечественного искусства — Файзуллы Ахмадалиева, Шахнозы Абдуллаевой, Гафура Кадырова, — так и поколения молодых художников: Санжара Джаббарова, Нуриддина Расулова, Исомиддина Эшонкулова, Сирожиддина Ахмедова, Мохиры Мулляджановой, Тамилы Бисмаховой, Serafim Dim. По словам Шахнозы Каримбабаевой, групповая выставка позволяет взглянуть на одну тему с разных сторон, что, в свою очередь, подталкивает зрителей к её переосмыслению.

Художники обращаются с темой довольно свободно. Одни работают непосредственно с мифами и легендами, выходя за географические границы, очерченные куратором. Другие используют выставку как возможность создать свои собственные сказки. Неизменно одно — в свои работы авторы привносят личное: рассуждения о свободе, дуальности личности, внутренней борьбе.

Так, художник Serafim Dim (Дмитрий Сиренев) в своих работах обращается к теме сновидений. На картине «Шёпот сна» Луна рассказывает спящему юноше сказки. Надпись на персидском языке рядом с ней гласит: «Верни меня». По словам автора, во снах его герой переживает милые сердцу моменты из жизни и улыбается им.

На картине, написанной специально для выставки, девушка OYnur держит в руках серебряную птицу. Имя героини переводится как «лунный свет». Украшения девушки выполнены в форме месяца из серебра — металл, символизирующий с древних времён Луну на Востоке. Надпись на холсте «Лети, неси сны» адресована птице — она передаёт послания влюблённой OYnur тому, к кому устремлены мысли девушки.

«Сны — это отражение наших чувств, переживаний и эмоций. Они служат волшебной дверью в мир сказок, а сказки для меня — это всегда источник вдохновения», — говорит художник.

Шахноза Абдуллаева в своей работе «Похищенная» обратилась к древнегреческому мифу о похищении Европы. По легенде Зевс влюбился в финикийскую принцессу, принял облик быка и похитил её. К сюжету в разное время обращались многие художники. Их Европа — жертва божественного произвола. К примеру, на картине нидерландского живописца Корнелиса Виллартса пленница Зевса сидит на спине быка и беспомощно тянет руки к берегу в надежде на спасение. «Похищенная» Европа Шахнозы Абдуллаевой, напротив, излучает уверенность и решительность — подобно профессиональной дрессировщице и наезднице, она стоит на спине быка и гордо смотрит вперёд.

«В своей картине я затронула тему дуальности. Бык олицетворяет тёмную, животную сторону человека, а Европа является символом чего-то светлого и возвышенного. Мне бы хотелось, чтобы наше духовное всегда превалировало над материальным», — говорит художница.

Файзулла Ахмадалиев представил на выставке работы, в которых обращается к тем, кто создаёт мифы и легенды. На одной из его картин изображён художник, рядом с ним идёт мифическое крылатое существо с мордой льва. Существо символизирует силу, величие и бесстрашие — черты, которые были присущи туранцам. Другая картина посвящена классику узбекской литературы, поэту и мыслителю Машрабу, чьё имя с фарси переводится как «источник». Он изображён безликим в образе дервиша и с птицей в руках. Эта работа — о бессмертии преданий. Время способно стереть из людской памяти имя и облик творца, но его истории продолжат жить в поколениях, передаваясь из уст в уста.

Выставка «Мистерия Турана» продлится до 16 сентября. Галерея работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник и пятница — выходные. Вход платный — 15 тысяч сумов.