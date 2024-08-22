Политика

Законодательная палата Узбекистана приняла закон «О государственных секретах», который заменит действующий закон «О защите государственных секретов» от 1993 года. Документом расширяется перечень информации, не подлежащей засекречиванию.

Депутаты Узбекистана вернули на доработку законопроект о защите населения от вредного шума. У парламентариев возник вопрос касательно «кратковременного шума», на который не будет распространяться закон, а также исключения для шума на массовых мероприятиях, в том числе культурных.

Экономика

Индийская генетическая компания Avee Broilers намерена построить птицеводческое предприятие в Джизакской и Самаркандской областях, запуск которого, как ожидается, позволит Узбекистану отказаться от импорта мяса и начать его экспортировать.

Узбекистан с начала года импортировал 206,9 тысячи тонн потребительского дизеля на $168,6 млн. Это на 22% больше, чем за январь-июль 2023 года, и в 7,3 раза больше показателя 2022 года. Таможенный комитет и Минэнерго уточнили, что если взять все виды дизеля, то произошло сокращение импорта.

Статагентство опубликовало данные по добыче энергоресурсов за июль. Добыча газа составила 3,79 млрд кубометров (-2,9% год к году). Добыча угля снова обновила рекорд, выросло производство дизеля. Выработка электроэнергии крупными предприятиями сократилась на 17%, нефти — на 7%, бензина — на 13,7%.

Спецкомиссия Комитета по конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предоставила сети супермаркетов korzinka отсрочку на выполнение своих требований. «Корзинка» уже внесла поправки в публичную оферту и коммуникационные материалы программы «Самые низкие цены», а также выплатила штраф.

Общество

Хоким Сергелийского района Элбек Шукуров представил проект гастрономической улицы протяжённостью 1,2 км на пересечении улиц Согдиана и Жалойир. Приоритет будет отдан пешеходам, запустят автобусы, будет создан комфортный микроклимат. «На примере этой улицы приведут в порядок и другие», — сказал он.

На заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник, были опрошены судмедэксперты. Начались прения сторон. Прокурор попросил переквалифицировать статью обвиняемого на более мягкую, а Саттарову назначить ту же статью, но освободить от наказания.

В сентябре и начале октября в Ташкенте ожидаются отключения холодной воды в связи с ремонтно-профилактическими работами на водопроводных сетях и подготовкой осенне-зимнему периоду. График.

Голосование за проекты второго сезона «Инициативного бюджета», начавшееся 22 августа, продлится до конца дня 31 августа. На проекты будет направлено более 2 трлн сумов.

Культура

Выставка «Мистерия Турана» с участием 13 узбекских художников открылась в галерее Bonum Factum. В своих работах авторы обращаются к мифам и легендам, распространённым на территории Центральной Азии, и размышляют на вечные темы.

Мир

Российские войска близки к захвату украинского Покровска в Донецкой области — важной стратегической цели, которая откроет путь к другим крупным городам, пишет Economist. Власти начали эвакуацию местных жителей.

В Астане прошли последние публичные слушания о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум по АЭС состоится осенью.

МИД Казахстана вызвал посла Беларуси для обсуждения сотрудничества после выхода интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором тот заявил, что некоторые постсоветские страны «от России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать», и привёл в пример Казахстан.

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