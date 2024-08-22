Политика
Депутаты приняли новый закон о государственных секретах
Законодательная палата Узбекистана приняла закон «О государственных секретах», который заменит действующий закон «О защите государственных секретов» от 1993 года. Документом расширяется перечень информации, не подлежащей засекречиванию.
Законопроект о противодействии шуму вернули на доработку из-за понятия «кратковременного шума»
Депутаты Узбекистана вернули на доработку законопроект о защите населения от вредного шума. У парламентариев возник вопрос касательно «кратковременного шума», на который не будет распространяться закон, а также исключения для шума на массовых мероприятиях, в том числе культурных.
Экономика
Индийская Avee Broilers может начать производство мяса птицы в Узбекистане на 43 млн долларов
Индийская генетическая компания Avee Broilers намерена построить птицеводческое предприятие в Джизакской и Самаркандской областях, запуск которого, как ожидается, позволит Узбекистану отказаться от импорта мяса и начать его экспортировать.
Импорт потребительского дизеля вырос в 7,3 раза по сравнению с первым полугодием 2022 года (уточнено)
Узбекистан с начала года импортировал 206,9 тысячи тонн потребительского дизеля на $168,6 млн. Это на 22% больше, чем за январь-июль 2023 года, и в 7,3 раза больше показателя 2022 года. Таможенный комитет и Минэнерго уточнили, что если взять все виды дизеля, то произошло сокращение импорта.
Опубликованы данные по добыче энергоресурсов за июль
Статагентство опубликовало данные по добыче энергоресурсов за июль. Добыча газа составила 3,79 млрд кубометров (-2,9% год к году). Добыча угля снова обновила рекорд, выросло производство дизеля. Выработка электроэнергии крупными предприятиями сократилась на 17%, нефти — на 7%, бензина — на 13,7%.
Комитет по конкуренции дал отсрочку «Корзинке» на выполнение предписаний
Спецкомиссия Комитета по конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предоставила сети супермаркетов korzinka отсрочку на выполнение своих требований. «Корзинка» уже внесла поправки в публичную оферту и коммуникационные материалы программы «Самые низкие цены», а также выплатила штраф.
Общество
Чем гастрономическая улица в Сергели будет отличаться от других. Детали
Хоким Сергелийского района Элбек Шукуров представил проект гастрономической улицы протяжённостью 1,2 км на пересечении улиц Согдиана и Жалойир. Приоритет будет отдан пешеходам, запустят автобусы, будет создан комфортный микроклимат. «На примере этой улицы приведут в порядок и другие», — сказал он.
Дело Дмитрия Саттарова: начались прения сторон
На заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник, были опрошены судмедэксперты. Начались прения сторон. Прокурор попросил переквалифицировать статью обвиняемого на более мягкую, а Саттарову назначить ту же статью, но освободить от наказания.
В Ташкенте в течение месяца намечены отключения холодной воды. График
В сентябре и начале октября в Ташкенте ожидаются отключения холодной воды в связи с ремонтно-профилактическими работами на водопроводных сетях и подготовкой осенне-зимнему периоду. График.
Стартовало голосование за проекты второго сезона «Инициативного бюджета»
Голосование за проекты второго сезона «Инициативного бюджета», начавшееся 22 августа, продлится до конца дня 31 августа. На проекты будет направлено более 2 трлн сумов.
Культура
«Иллюзии в реальности». В Ташкенте проходит выставка «Мистерия Турана»
Выставка «Мистерия Турана» с участием 13 узбекских художников открылась в галерее Bonum Factum. В своих работах авторы обращаются к мифам и легендам, распространённым на территории Центральной Азии, и размышляют на вечные темы.
Мир
Россия близка к взятию украинского Покровска — Economist
Российские войска близки к захвату украинского Покровска в Донецкой области — важной стратегической цели, которая откроет путь к другим крупным городам, пишет Economist. Власти начали эвакуацию местных жителей.
В Казахстане завершились общественные слушания по строительству АЭС
В Астане прошли последние публичные слушания о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум по АЭС состоится осенью.
МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после слов Лукашенко о внешней политике постсоветских стран
МИД Казахстана вызвал посла Беларуси для обсуждения сотрудничества после выхода интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором тот заявил, что некоторые постсоветские страны «от России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать», и привёл в пример Казахстан.
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