Узбекистан многократно увеличил импорт дизельного топлива, несмотря на имеющиеся заводы по производству дизеля. Это следует из данных Таможенного комитета, которые изучила «Газета.uz».

С начала года объём импорта дизеля составил 206,9 тысячи тонн на 169,58 млн долларов (81 цент за кг), что в физическом выражении на 22% больше, чем за январь-июль 2023 года (168,97 тысячи на 137,5 млн долларов) и в 7,3 раза больше, чем за январь-июль 2022 года (28,2 тысячи тонн на 23,7 млн долларов).

В Узбекистане дизельное топливо производится на заводе Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области, а также Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах.

В декабре 2018 года бывший председатель правления «Узбекнефтегаза» Бахром Ашрафханов сообщал, что строительство завода по производству синтетического жидкого топлива GTL позволит снизить цены на бензин и нефтепродукты, а также импорт авиакеросина и дизельного топлива.

Отмечалось, что после запуска завод будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива стандарта «Евро-5», в том числе 311 тысяч тонн авиакеросина, 743 тысячи тонн дизельного топлива, 431 тысячу тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа.

Завод был запущен в конце 2021 года, сообщалось, что его стоимость составила 3,42 млн долларов (ранее она оценивалась в 2,74 млрд долларов). Тогда сообщалось, что за счёт выпуска топливной продукции импортозамещение составит 500 млн долларов в год, экспорт — 200 млн долларов, налоговые поступления в бюджет — 2 трлн сумов.

29 июня 2022 года предприятия начало производить дизельное топливо класса «Евро-6» из синтетической нефти, синтез которой был запущен чуть ранее. Проектная мощность этой линии составляет 720 тысяч тонн в год. Минэнерго сообщало, что мощности завода Uzbekistan GTL позволяют производить до 1 млн тонн дизельного топлива в год.

После запуска завода было отмечено снижение импорта дизеля. В частности, если в июле-декабре 2022 года из-за границы было поставлено 137,7 тысячи тонн продукции на 138,8 млн долларов, то во второй половине 2023 года импорт упал до 58 тысячи тонн (41,5 млн долларов, или 71,5 цента за кг). Однако затем произошёл резкий рост зарубежных поставок.

На биржевых торгах 16 августа дизель продавался в среднем по 12,13 млн сумов за тонну, что на 13% больше, чем на эту же дату прошлого года (10,7 млн сумов за тонну).

«Газета.uz» направила запрос в Министерство энергетики, чтобы узнать причины резкого роста импорта дизеля, но на момент публикации не получила ответ. Редакция также обратилась в «Узбекнефтегаз» (владеет Бухарским НПЗ и Uzbekistan GTL) и Saneg (частично владеет Ферганским НПЗ), чтобы узнать объёмы производства и имеющиеся мощности.