Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 20 августа приняла во втором чтении проект закона «О государственном оборонном заказе», сообщает газета «Народное слово».

Законопроект разработан исходя из «необходимости определения цели и задач, создания единого правового механизма регулирования отношений в области его формирования и реализации, уточнения полномочий госорганов и регулирования их взаимоотношений».

Документ направлен на регулирование отношений по вопросам государственного оборонного заказа, связанного с обеспечением безопасности, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении.

Законопроектом предусмотрены основные понятия в сфере государственного оборонного заказа, цели и задачи, государственное регулирование сферы, формирование и реализация гособоронзаказа, установление процедур конфиденциальности.

Разработка документа была предусмотрена указом президента от 31 января 2023 года. Агентству оборонной промышленности при Министерстве обороны было поручено разработать законопроект и внести в Кабинет министров до 1 марта.

Согласно указу, рассмотрением и утверждением оборонного заказа будет заниматься Государственная комиссия по оснащению Вооружённых сил Узбекистана. Единым агентом по закупке (импорту) продукции (работ, услуг) военного и двойного назначения, производимой за рубежом, в рамках государственного оборонного заказа определено государственное унитарное предприятие O‘ztextreyd.

Законодательная палата не сообщала на своём сайте о рассмотрении проекта закона. Документ также отсутствует в повестке дня, которая указана на YouTube-странице нижней палаты парламента.