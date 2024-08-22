Судебное разбирательство по делу Дмитрия Саттарова подходит к концу.

В декабре 2023 года 18-летнему парню во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что животное парня проявило агрессию в сторону его ребёнка.

Уголовное дело было возбуждено в отношении обоих участников инцидента. У Г. Р. был обнаружен закрытый перелом костей носа. Он утверждает, что нос ему сломал Дмитрий.

Г. Р. было предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности).

На заседании 20 августа в зале суда по уголовным делам Юнусабадского района председательствующий Умидбек Мусаев опросил судмедэкспертов, которые установили заключения по травмам обоих участников инцидента.

Дильшод Худжаназаров, который провёл судмедэкспертизу повреждений, полученных Дмитрием Саттаровым, повторил свои показания, которые давал ранее (до смены судьи). Судмедэксперт рассказал, что зафиксировал 27 декабря у Дмитрия закрытую травму позвоночника, закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка без нарушений функции спинного мозга, ушиб орбитальной части левого глаза и подкожную гематому.

Эксперт Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Бобуржон Якубов, который осматривал Г. Р., как и в прошлый раз, подтвердил, что Г. Р. не мог получить перелом носа в результате удара о бордюр при падении вместе с парнем. «Травма, полученная Г. Р., нанесена тупым предметом. Этим предметом может быть кулак», — сказал Бобуржон Якубов.

«А бордюр входит в число тупых предметов?» — уточнила адвокат Дмитрия Виктория Шмарковская. «Да, но при таких обстоятельствах он бы не получил эту травму», — ответил судмедэксперт.

После выступлений судмедэкспертов Дмитрий Саттаров подал ходатайство о том, чтобы провести следственный эксперимент на месте произошедшего с участием Г. Р., судмедэксперта Бобуржона Якубова, а также свидетелей с целью детальной демонстрации, что произошло в тот день.

Прокурор Хасан Парпиев попросил отклонить ходатайство. Адвокат Г. Р. и его подзащитный оставили решение на усмотрение суда. Адвокаты Саттарова Виктория Шмарковская и Бахтиёр Набиев поддержали ходатайство. Судья Умидбек Мусаев отклонил его.

Во время досудебного допроса Дмитрий Саттаров в показаниях заявлял, что первым нанёс удар. Виктория Шмарковская уточнила, почему в досудебном допросе её подзащитный говорил, что он ударил первый, а во время судебного процесса заявил, что не наносил ударов вообще и только защищался.

«Во время допроса следователь меня склонял к такой версии и задавал подводящие вопросы. Он говорил, чтобы я лучше сознался, что бил первым. Тогда я был на обезболивающих препаратах, это была первая неделя после произошедшего, мне было немного не до этого, и я подписал, что согласен с этими показаниями», — заявил Дмитрий Саттаров.

Затем Виктория Шмарковская подала гражданский иск на возмещение материального ущерба с Г. Р. Размер ущерба составил более 61,9 млн сумов. В такую сумму обошлась реабилитация Дмитрия, отметила Виктория Шмарковская.

Судья спросил у Г. Р., что он думает об этом иске. Обвиняемый заявил, что у него нет таких средств.

Перед началом прений председательствующий Умидбек Мусаев спросил у прокурора его вердикт по этому делу. Прокурор Хасан Парпиев заявил, что стоит переквалифировать статью Г. Р. с пункта «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) на часть 1 статьи 105 (умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни в момент причинения, но вызвавшее длительное расстройство здоровья продолжительностью более 21 дня, но не свыше четырёх месяцев) с наказанием в виде 3 лет исправительных работ для Г. Р., а Дмитрию назначить ту же статью 109 УК по части 2 (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности), но освободить от наказания.

В своём выступлении во время прений адвокат Саттарова Бахтиёр Набиев попросил оправдать Дмитрия, обвинить Г. Р. по пункту «г» части 2 статьи 105, а также привлечь к ответственности следователя Шукурова, который допрашивал его подзащитного на досудебном допросе.

Адвокат Г. Р. Фахриддин Абдурасулов заявил, что его подзащитный не бил первым и не хотел конфликта.

Прения продолжатся на следующем заседание, которое пройдёт 22 августа.