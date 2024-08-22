В Ташкенте в течение месяца ожидаются отключения холодной воды в связи с ремонтно-профилактическими работами на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в осенне-зимний период, сообщила пресс-служба предприятия «Тошкент шахар сув таъминоти».

График

5 сентября с 9:00 до 21:00 6 сентября

Воды не будет:

Бектемирский район: махалли: «Миришкор», «Рохат», «Мажнунтол», «Зилола», «Икбол», «Чашма», «Йик ота», «Абай», «Гулбог», «Хусаин Байкаро», «Бектемир», «Олтинтопган», «Сохил, «Мусаффо», районная котельная «Водник».

Юнусабадский район: махалли: «Исломобад», «Хасанбой, «Шарк хакикати».

9 сентября с 9:00 до 9:00 часов 10 сентября

Воды не будет:

Учтепинский район: махалли: «Дегрез», «Кори Ёгди», Шарк Гули", «Богичинор», «Нишабарик», «Хондамир», «Ибрат», «Уткур», «Жарбулок», «Бешкайрагач», «Хайрати», «Абдулла Кадири».

Яккасарайский район: улица Шарафа Рашидова, жилые дома №70, 72, 74, резиденция «Ок Сарой», Администрация президента, гостиница «Туркистан».

9 сентября с 23:00 до 12:00 10 сентября

Воды не будет:

Юнусабадский район: улицы Ифтихор, Корхожи-ота, Мукарамы Тургунбаевой с проездами, улицы Уста Ширин, Миртемир, Тухтасин Жалилова, махалли «Бозсув», «Янги тарнов», «Фирдавси», «Мирзо Улугбек», «Буюк Турон», УВД Юнусабадского района, Ташкентский зоопарк, Ботанический сад, Ташкентский институт ирригации и механизации и его общежития, городское управление канализации, Финансовый институт, туберкулёзный диспансер №4, представительство ЮНЕСКО, школа СГБ, Алайский базар, здание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство экономики и финансов, посольство Польши, махалля «Хиёбонтепа», здание бывшей гостиницы «Интерконтиненталь», торговый комплекс «Малика», мечеть «Минор», Ц-6, Международный бизнес-центр, аквапарк, здание «Узбектелекома», МЧС, комплекс «Хотира майдони», городская больница №7, махалли «Турккурган», «Шахристан», «Анорзор», «Уста Ширин», «Ифтихор», «Янги арик», «Отчопар», «Юнусабад», детская больница №1, больница нефрологии, городская инфекционная больница №2, военный госпиталь, массив Юнусабад — 4, 5 кварталы.

Шайхантахурский район: Ц-11, 12, 13, 14, 15, махалли «Кохота», «Лабзак», «Жангох», «Янгиобод», «Янги Камалон», «Катта Октепа», «Каттабог», «Камалон», «Эшонгузар» , массивы Коратош, Чорсу, Бешагач, Tashkent city.

Чиланзарский район: улица Ислама Каримова, хокимият Ташкента, массив Алмазар.

Мирзо-Улугбекский район: махалли «Аккурган», «Ойдин», «Лашкарбеги», центр кардиологии, посольство Латвии и КНР.

10 сентября с 9:00 до 9:00 11 сентября

Воды не будет:

Яккасарайский район: улицы Богибустон, Шохжахон, Ат-Термези частично, улицы Шохжахон, Хазиний, улица Каракум с проездами, массив «Ракат», гостиницы «Арт плаза», «Ракат плаза» , Яккасарайский районный суд по уголовным делам, Ташкентский эстрадно-цирковой колледж, Университет ТМС.

10 сентября с 23:00 до 6:00 11 сентября

Воды не будет:

Мирабадский район: массив «Госпитальный» — жилые дома №10, 11, 12.

11 сентября с 9:00 до 9:00 часов 12 сентября

Воды не будет:

Учтепинский район: улицы Уйгур, Куёш нури, Заковат, Марс, Жамшид, Али Кушчи, Шуъла, Кашкарий, Зафарий, Дилноз, Ибрат, Лочин, Дилкаш, Дурбек, Хондамир, Одил Мухтор, Кувнок, Байрам, улица Дегрез с проездами.

11 сентября с 9:00 до 9:00 13 сентября

Воды не будет:

Юнусабадский район: махалли «Бободехкон», «Хасанбой», «Юнусабад», массив Юнусабад — 13, 14, 17, 18, 19 кварталы, улица Чинобад, улица Янгишахар с проездами, военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби», детская больница №1, больница нефрологии, военный госпиталь, 8-й автопарк, районная котельная №4.

12 сентября с 9.:00 до 21:00 13 сентября

Воды не будет:

Сергелийский район: махалли «Кут барака», «Юкори Дархон», «Кубай- Тёпа», «Ногойкургон», «Сугдиёна», Сергелийский машинный базар, Университет PDP , Узпромстройбанк.

12 сентября с 9:00 до 9:00 13 сентября

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалля «Риёзи» с жилого дома №1 до дома №38.

16 сентября с 9:00 до 9:00 17 сентября

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Амир Темур», «Тузель», «Ватандош», «Тонг», «Аль Бухари», «Яшнабад», «Наврузабад», «Дилбог», «Парвоз», «Бирлашган», «Гузаль», «Авиасозлар», «Донишманд», «Шохимардон», «Хосиятли», «Шохсанам», «Мохинур», «Бехизор», «Катта Янгиобад», «Фазогир», «Тарновбоши», «Янги курган», «Нодира», «Илтифот», «Дустиобод», «Уччинор», «Ойдинкуль», «Бунёдкор».

Сергелийский район: больница №2, городская транспортная прокуратура, Авиагородок.

17 сентября с 9:00 до 9:00 18 сентября

Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Заковат», улицы Шуъла, Ойимча, Садоий, Октепа, Жамшид, Кашкарий.

17 сентября с 9:00 до 21:00 18 сентября

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекский государственный институт культуры и исскуства с общежитиями, Ташкентский филиал университета имени Плеханова, Ташкентский филиал университета имени Губкина с общежитиями, семейные поликлиники №№2 и 7, районная налоговая инспекция, центр диагностики, Государственный институт гидрологии, районная котельная №1 .

18 сентября с 9:00 до 9:00 19 сентября

Воды не будет:

Сергелийский район: махалля «Маданият», массив Куйлюк-5, филиал дехканского базара, филиал Hamkorbank.

18 сентября с 21:00 до 9:00 19 сентября

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалля «Ахангаран», массивы Тузель — 1, 2, 3, 4.

19 сентября с 9:00 до 21:00 20 сентября

Воды не будет:

Мирабадский район: махалли «Фуркат», «Абдурауф Фитрат», «Саракуль», ООО «Ташэлектроаппарат», мечеть «Ал-Бадр», «Темурбеклар мактаби».

19 сентября с 9:00 до 9:00 20 сентября

Воды не будет:

Шайхантахурский район: массивы Ибн Сино-1, 2, «Жарарик», «Бельтепа», махалли «Зафарабад», «Шодлик», «Бельтепа», улица Куксарой, улицы Сойгузар, Зангиота, Жарарик с проездами.

23 сентября с 9:00 до 9:00 24 сентября

Воды не будет:

Юнусабадский район: массив Ц-4 .

24 сентября с 9:00 до 21:00 25 сентября

Воды не будет:

Яккасарайский район: улицы Шамскулол, Дамарик с проездами, 7-й проезд Абдуллы Каххар — жилые дома №№49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, улицы Глинка, Тараби, Хумо, Улмаса Умарбекова, Кулолтупрок, Шота Руставели, улица Бобура — жилые дома № 72, 74, 74б, ТашТЭЦ, УВД Яккасарайского района.

24 сентября с 9:00 до 9:00 25 сентября

Воды не будет:

Мирзо-Улубекский район: «Узавтойул», «Узбекнефтегаз», Национальный банк Узбекистана, Ташкентский институт ирригации и механизации с общежитиями, здание института «Узогирсаноатлойиха», Ц-2.

25 сентября с 9:00 до 9:00 26 сентября

Воды не будет:

Мирабадский район: улица Олтинкул с проездами и тупиками, 2-й проезд Фергана йули.

26 сентября с 9:00 до 9:00 27 сентября

Воды не будет:

Юнусабадский район: махалля «Отчопар», санаторий «Чинобад», жилой комплекс Manzara, СИЗО Службы государственной безопасности.

26 сентября с с 9:00 до 16:00 27 сентября

Воды не будет:

Сергелийский район: махалли «Чорток», «Файзли», «Тошкент», «Йулдош», «Викор», «Аль Фаргони, «Чорбог», «Зарбдор», предприятия DentafillPlyus, SmileTea, торговый центр TashkentIndex, районное налоговое управление, хокимият, прокуратура и УВД Сергелийского района, кожевенерологический диспансер, психиатрическая больница, Академия МЧС.

26 сентября с 23:00 до 6:00 27 сентября

Воды не будет:

Шайхантахурский район: Ц-26 жилой дом №54.

30 сентября с 9:00 до 6:00 1 октября

Воды не будет:

Учтепинский район: жилые дома массива Чиланзар — кварталы-26, 30, 37.

30 сентября с 9:00 до 9:00 1 октября

Воды не будет:

Юнусабадский район: улицы Ифтихор, Корхожи ота, Мукарамы Тургунбаевой с проездами, улицы Уста Ширин, Миртемир, Тухтасин Жалилова, махалли «Бозсув», «Янги тарнов», «Фирдавси», «Мирзо Улугбек», «Буюк Турон», УВД Юнусабадского района, Ташкентский зоопарк, Ботанический сад, Ташкентский институт ирригации и механизации и его общежития, городское управление канализации, Финансовый институт, туберкулёзный диспансерн №4, представительство ЮНЕСКО, школа СГБ, Алайский базар, здание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство экономики и финансов, посольство Польши, махалля «Хиёбонтепа», здание бывшей гостиницы «Интерконтиненталь», торговый комплекс «Малика», мечеть «Минор», Ц-6, Международный бизнес-центр, аквапарк, здание «Узбектелекома», МЧС, комплекс «Хотира майдони», городская больница №7, махалли «Турккурган», «Шахристан», «Анорзор», «Уста Ширин», «Ифтихор», «Янги арик», «Отчопар», «Юнусабад», детская больница №1, больница нефрологии, городская инфекционная больница №2, военный госпиталь, массив Юнусабад 4, 5 кварталы.

Мирзо-Улугбекский район: махалли: «Аккурган», «Ойдин», «Лашкарбеги», центр кардиологии, посольство Латвии и КНР.

2 октября с 9:00 до 23:30 3 октября

Воды не будет:

Чиланзарский район: махалли «Чарх Камолон-1−3″, „Чиланзар“, „Наккошлик“,» Катта Домбробад", «Гафхар», «Яккабог», «Катта Чилонзор-2−3», «Новза», «Бешчинор», «Халклар Дустлиги», «Октепа», «Нафосат».