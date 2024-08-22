Министерство иностранных дел Казахстана пригласило посла Беларуси Павла Утюпина, чтобы обсудить «актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества», сообщила пресс-служба ведомства. Встреча последовала за интервью президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором тот высказался о внешней политике некоторых постсоветских государств, упомянув и Казахстан, пишут «Настоящее время» и Kursiv.kz.

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твёрдо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с послом.

Министр также призвал белорусскую сторону «к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов».

Интервью Александра Лукашенко телеканалу «Россия» вышло 19 августа. «Мы [Беларусь — ред.] не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать… Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого», — заявил президент Беларуси.

Лукашенко напомнил, что, когда «в Казахстане что-то случилось» (речь о массовых январских протестах в январе 2022 года), то власти страны обратились к ОДКБ с просьбой о военной помощи.

«Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом… Нет. Вот „Путин, Лукашенко, помогите!“ И мы перебросили туда (миротворческие силы ОДКБ — ред.) в течение полудня — наши уже самолёты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили», — сказал он.

Глава Беларуси добавил, что его слова «не в упрёк» и не требование «отдать долг». «Но надо понимать, что сложится ситуация, что вы потом просить нас будете, а не кого-то. Никто вам на помощь не придёт. Ну и потом, мы создали экономическое пространство — худо-бедно постсоветское это пространство. Зачем его терять? Что, Казахстан или Узбекистан со своими товарами, их ждут где-то в Америке или в Евросоюзе? Да нет. То, чего не хватает, может, и купят там на 2 миллиона долларов, а остальное — „сами ешьте“. А избыток большой куда — в Россию просятся продать — общий рынок. Поэтому зачем терять то, что есть? Давайте к этому будем добавлять», — заявил он.

В этом же интервью Лукашенко также раскритиковал внешнюю политику Армении, которая в последнее время сближается с западными странами, в частности с Францией. «Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона, и все забудут про эту Армению», — сказал он.

После этих высказываний представители оппозиционной партии «Во имя Республики» устроили акцию протеста у посольства Беларуси. Они забросали здание дипломатического представительства яйцами, картофелем и помидорами, выкрикивая: «Вон из Армении!»