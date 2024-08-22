Компания «Узжелдорпасс» заявила, что не согласна с решением Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, который накануне сообщил о наложении штрафа на компанию за избыточные сборы с продажи билетов. Вопрос будет рассмотрена в апелляционном совете комитета или в суде, отметили в компании.

В сообщении комитета по итогам проверки говорилось, что Ферганский филиал «Узжелдорпасс» за 2023 год неправомерно получил около 660 млн сумов сборов с продажи 606,3 тысячи билетов, добавляя комиссионные сборы. Ферганский филиал «Пригородных перевозок» за неполные семь месяцев 2024 года получил около 560 млн сумов комиссий с 185,8 тысячи билетов, что в комитете также назвали неправомерным.

В «Узжелдорпасс» сообщили, что согласно отчётным документам за прошлый год, Ферганский филиал оказал платные услуги на междугородных и пригородных маршрутах только 220,7 тысячи пассажирам.

В заявлении компании уточняется, что согласно правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на железнодорожном транспорте, полная стоимость билетов на междугородные поезда устанавливается с учётом фактических расходов, связанных с организацией поездов и оказанием услуг. Эта стоимость рассматривается и утверждается финансовыми органами Узбекистана и Ташкента.

«В данном филиале цена билетов на междугородные пассажирские поезда оставалась неизменной в течение 8 лет. В настоящее время на маршруте Коканд-Маргилан-Андижан она составляет 12 тысяч сумов. Однако расходы на перевозку каждого пассажира равняются 30 тысячам сумов, то есть расходы совершенно не покрываются указанным выше тарифом», — заявили в компании.

«Тарифная стоимость билетов, продаваемых филиалом, была утверждена финансовым управлением, а сбор за посредничество (3000 сумов) был определён перевозчиком самостоятельно», — сообщили в компании.