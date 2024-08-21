Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи, британская Vodafone планирует войти на рынок Узбекистана. Об этом на встрече с президентом 20 августа в Нукусе сообщил предприниматель Фарход Маматджанов, основатель текстильной компании UzTex Group, основной акционер InfinBank и владелец других бизнесов.

«Мы начали проект в новой в сфере. Вы вчера на совещании говорили о цифровизации. Чтобы работать на молниеносной скорости, нам нужен молниеносный интернет. Вы дали поручение привлечь зарубежный бренд. Мы начали работу по запуску в Узбекистане мобильной связи 5G Standalone вместе с одной из видных компаний в мире, британской Vodafone», — рассказал он.

«Партнёром будет британский бренд Vodafone. Мы приватизировали компанию Perfectum… Мы изучили это внутри банка, чтобы добраться до частных предпринимателей на низовом уровне, требуется интернет. Для этого в партнёрстве с компанией Uzcard вместе приступили к революционному плану — будет организована компания Vodafone. Дай бог, это запустится в новом году», — заявил предприниматель.





Vodafone Group Plc — одна из крупнейших в мире групп телекоммуникационных компаний с сорокалетней историей и 434 млн пользователей (второй показатель в мире после China Mobile) в 30 странах мира. Ещё в 50 странах Vodafone является партнёром в сети, над которой она не имеет полного контроля. Она предоставляет широкий спектр услуг, включая голосовое общение, передачу сообщений, данных и фиксированную связь. Компания также планирует войти на рынок Казахстана в партнёрстве с Freedom Telecom.

Фарход Маматджанов сообщил, что объём инвестиций составит 250 млн евро. Запуск проекта ожидается в первом квартале 2025 года, планируется создать 1000 рабочих мест.

В этом проекте также примет участие финская Nokia, которая будет поставщиком оборудования и технологий.

«Эти технологии уже прибывают, проводится монтаж. Для реализации этого проекта мы привлекли 100 млн евро инвестиций от Экспортного агентства Финляндии через „Узпромстройбанк“. 150 млн евро привлекаем мы сами, учредители… До сих пор были иностранные и государственные [мобильные] компании, сейчас мы создаём национального оператора мобильной связи», — отметил он.

Бизнесмен сообщил, что Vodafone перед входом на рынок «тщательно проверяла Узбекистан, экономические и политические изменения в стране». Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e& — Etisalat and) — технологическая группа из ОАЭ — также примет участие в проекте в качестве технического партнёра, сказал он.

В октябре 2023 года Perfectum сообщал, что принял решение внедрить технологию 5G New Radio в Узбекистане с привлечением одного из ведущих мировых разработчиков и производителей систем мобильной связи компании Nokia.

В марте стало известно, что оператор мобильной связи Perfectum был полностью приватизирован и перешёл к новому владельцу. Юридическое лицо оператора — ООО Rubicon Wireless Communication — сейчас на 100% принадлежит предпринимателю Абдумалику Валиджановичу Иминову. Руководителем компании стал Дмитрий Шуков.

В 2020 году государство озвучило планы приватизировать госдолю в Perfectum. Тогда 65% компании находилось в собственности государства, оставшаяся часть принадлежала компании Amis Protrade International. Сообщения о продаже долей в Perfectum не публиковались в открытых источниках.

В июне Perfectum заключил соглашение о партнёрстве с e& Group (Etisalat and) из ОАЭ в целях цифровизации и трансформации телекоммуникационной экосистемы Узбекистана. В рамках этого партнёрства e& будет поддерживать создание новой инфраструктуры Perfectum на базе технологии 5G Standalone New Radio (5G SA NR).

На сегоднящний день в Узбекистане функцианируют пять мобильных операторов стандарта GSM: MobiUz, Beeline, Humans, Uzmobile и Ucell. Компания Perfectum в течение многих лет оказывала услуги сотовой связи в стандарте CDMA (разница с GSM). Радиочастоты сотовых операторов Узбекистан стандартизированы и распределяются государственной комиссией по радиочастотам.

5G является технологией мобильной связи пятого поколения, которая отличается высокой скоростью работы интернета — до 25 Гбит/с с минимальными задержками в передаче сигнала 1−2 мс. Ключевыми улучшениями технологии 5G является её способность заменить собой наземные линии на протяжении нескольких лет, более совершенная антенная технология и более широкая пропускная способность канала.

Сеть 5G развёртывается двумя подходами: non-standalone (NSA, неавтономный стандарт) и standalone (SA, автономный). NSA — это нестандартная сеть 5G, которая подразумевает развёртывание сети 5G на базе базовой сети 4G. NSA использует основную сеть 4G и добавляет использование базовых станций 5G. Этого легко достичь, поскольку базовая сеть не меняется. SA относится к автономной сети 5G, которая является конечной целью эволюции сети 5G. Она выступает в качестве переходного участка. В структуре SA терминалам не нужно обращаться к базовой станции 4G, все сигналы и данные передаются станцией 5G.