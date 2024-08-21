Хокимият Ташкента объявил о начале голосования за присвоение названий или переименование 187 улиц в Учтепинском районе. Предложения принимаются с 20 августа по 3 сентября.

Планируется, что ряд проездов улицы Изза получат отдельные названия, а другие станут частями существующих и вновь созданных улиц. В настоящее время насчитывается 20 проездов улицы Изза. По аналогии будут переименованы проезды улиц Катта-Кани, Курилиш, Дильнаво, Самарбону и Зарафшан.

206-я безымянная улица получит новое название. 183-я, 193-я и 188-я безымянные улицы объединят в новую улицу. Прочие безымянные улицы станут проездами существующих.

Улицу Богистан разделят на две новые улицы. Улицу Ковунчи удлинят за счёт проезда улицы Изза, доведя её до Ташкентской кольцевой автодороги. Часть проездов Изза станет проездами улицы Кавунчи. Улица Кушилиш станет короче за счёт образования двух новых улиц. Улицу Зарафшан планируют переименовать.

Тупики получат номера и название соседней улицы. Например, выезды с улицы Фазылтепа, ранее бывшие частью этой улицы, переименуют в 1−5-е тупики Фазылтепа.

Для участия в голосовании необходимо на главной странице сайта geonom.tashkent.uz нажать на «Участвовать в голосовании» под картой, затем выбрать выделенные зелёными точками участки улиц.

Мнение населения принимается также следующими способами:

Устно: по номеру телефона 71−210−04−13 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00);

В письменной форме: отправить письмо на почтовый адрес 100060, Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, дом 51;

В электронном виде: отправить письмо на электронный адрес geonom@digitaltashkent.uz.

Ранее таким же образом проводилось присвоение названий улицам и кварталам в Бектемирском, Янгихаётском и Юнусабадском районах столицы.

Начальник отдела топонимики Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента Анвар Джаббаров в интервью «Газета.uz» в 2022 году рассказал, что в столице более 900 улиц остаются безымянными, и представил план поэтапного решения этой проблемы.

В результате работ, проведённых специалистами, были уточнены границы улиц, пересечения и тупики.

Напомним, что в ноябре 2022 года Шавкат Мирзиёев подписал поправки к закону о наименовании географических объектов. Закон регулирует порядок учёта мнения местного населения при присвоении или переименовании названий географических объектов. Гражданам предоставлена возможность инициировать присвоение названий географическим объектам.