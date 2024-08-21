Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей наложило штрафы на акционерное общество «Узжелдорпасс» и компанию «Шахар атрофида йуловчи ташиш» за нарушение законодательства, сообщает пресс-служба комитета.

Проверка, проведённая комитетом на основании законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей», выявила избыточное изъятие средств с пассажиров.

Согласно результатам проверки, в 2023 году Ферганский филиал «Узжелдорпасс» неправомерно получил около 660 млн сумов с 606380 проданных билетов, добавляя комиссионные сборы. Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности Ферганского филиала «Шахар атрофида йуловчи ташиш», который с 1 января по 24 июля 2024 года получил около 560 млн сумов сверх нормы с 185806 билетов.

В общей сложности с 792186 потребителей было заработано около 1,3 млрд сумов лишних средств.

Специальная комиссия комитета постановила, что компании должны вернуть избыточно взятые средства потребителям. Был также наложен финансовый штраф и выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и предотвращению их в будущем.