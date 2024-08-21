Американская Air Products и узбекистанская Saneg объявили о сделке по приобретению активов Ферганского нефтеперерабатывающего завода на сумму 140 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Saneg.

Air Products, один из мировых поставщиков водорода, приобретает активы Saneg по производству этого сырья на Ферганском НПЗ. Американская компания получит в собственность установку по производству водорода и установку короткоцикловой адсорбции, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Saneg (бывшая Jizzakh Petroleum).

В 2021 году Ферганский НПЗ заключал соглашение с Air Products о поставке двух установок адсорбции при переменном давлении (PSA) для производства водорода. Их приобретение и монтаж стали ключевым компонентом в программе модернизации, говорится в сообщении.

На вопрос, выкупает ли компания из США обратно поставленно оборудование, в Saneg отметили: «[Здесь,] точнее, речь идёт про процессинг. Продукция будет производиться под полным соблюдением технологического цикла и контроля качества со стороны признанного во всем мире поставщик водорода».

По данным Saneg, эта сделка соответствует глобальному процессу модернизации предприятия и является важным шагом в расширении и оптимизации его производственных мощностей.

Основатель Saneg Бахтиёр Фазылов заявил, что соглашение с Air Products «знаменует собой завершение ещё одного этапа в реализации наших долгосрочных планов модернизации Ферганского НПЗ совместно с мировым лидером по производству водорода».

«Наша совместная работа в рамках соглашения станет важным фактором достижения одного из главных приоритетов правительства Узбекистана — укрепления энергетической безопасности государства за счёт увеличения внутренних поставок водорода», — сказал он.

«Наши передовые технологии и опыт в производстве водорода расширят возможности НПЗ и поддержат рост нефтегазовой отрасли в Центральной Азии, что, в свою очередь, поможет Узбекистану достичь более высокого уровня устойчивости и энергонезависимости и при этом будет способствовать экологичному будущему Республики», — сказал Сейфи Гасеми, председатель, президент и главный исполнительный директор Air Products.

Отметим, что за день до объявления сделки Сейфи Гасеми принимал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ферганский НПЗ под управлением Saneg на сегодняшний день проходит комплексную модернизацию, направленную на увеличение его производственных возможностей. Усовершенствования включают внедрение процесса гидрокрекинга и расширение глубины переработки топлива до более чем 92%, в частности, для производства дизельного топлива класса Евро-5 и авиационного керосина.

Среди целей модернизации НПЗ также содействие правительству Узбекистана в диверсификации источников энергии путём индустриализации производства водорода, отмечается в сообщении.

Приобретение включает установку парового риформинга метана (SMR), способную перерабатывать как 100-процентный природный, так и сжиженный газ.

«Эти активы в сочетании с двумя установками адсорбции при переменном давлении, изначально поставленными Air Products, обеспечат надёжную базу для производства водорода как для нужд НПЗ, так и коммерческого рынка в целом», — указали в Saneg.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2024 года.





Приватизация завода

Если сейчас часть производственных установок реализуется за 140 млн долларов, то в мае 2022 года 100% доли в ФНПЗ была оценена в 100 млн долларов и продана крупнейшей частной нефтегазовой компании Saneg, которая на тот момент обладала правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождениях. Ранее ФНПЗ и месторождения принадлежали «Узбекнефтегазу».

Несмотря на сделку, по состоянию на 21 августа у государства в лице Агентства по управлению госактивами остаётся доля в 58,5%, а Saneg владеет 41,5%. В Госактиве в мае заявляли, что инвестор ещё не полностью расплатился за завод. «Доля будет передаваться [инвестору] пропорционально уплаченной части покупной цены. После полной оплаты покупной цены и выполнения условий договора доля будет передана в полном объёме», — сказали в агентстве, не уточнив, в какой срок компания должна выплатить всю сумму.

«Сделка с Air Products готовилась при участии правительства Республики Узбекистан, которое заинтересовано в том, чтобы на отечественный рынок приходили крупные иностранные игроки. Соглашением не предусмотрена передача долей предприятия компании Air Products. При этом детали сделки корректнее будет прокомментировать после финализации всех её параметров, а именно в конце четвёртого квартала текущего года», — отметили в Saneg на запрос «Газеты.uz».

Согласно данным инвестиционной программы за второй квартал 2024 года, стоимость модернизации выросла до 389,3 млн долларов, на 1 январь остаток составляет 171,8 млн долларов, иностранными партнёрами выступают Gas Project Development Central Asia из Швейцарии и Belvor Нoldings Limited из Кипра. Ранее сообщалось о связи этих компаний с Бахтиёром Фазыловым.

Стоит отметить, что за это время, Saneg могла выплатить за 41,5% доли 41,5 млн долларов. По текущему курсу это составляет около 525 млрд сумов, по средневзвешенному — чуть меньше 450 млрд сумов.

С 2022 года чистая прибыль завода составила 557,3 млрд сумов: в 2022 году — 19,3 млрд сумов, в 2023 году — 469,6 млрд сумов, в первом квартале 2024 года — 68,4 млрд сумов.

Финансист Отабек Бакиров считает, что компания могла расплачиваться за покупку завода за счёт прибыли этого завода. «Газета.uz» направляла запросы в Saneg и Госактив, чтобы узнать, как распределяется прибыль завода, какую сумму выплатил инвестор, в какой срок должна быть выплачена рассрочка и выполнены инвестиционные обязательства.

В Saneg ответили следующим образом: «Срок выплат и исполнения инвестиционных обязательств определяется условиями договора, заключённого между Saneg и Агентством по управлению государственными активами Узбекистана. На данный момент Saneg выполняет предусмотренные договором обязательства по оплате части суммы за покупку Ферганского НПЗ. Согласно соглашению, все платежи и обязательства будут выполнены в установленные сроки, предусмотренные договором, в рамках долгосрочного плана инвестиций и развития предприятия. Оставшаяся часть суммы будет выплачена согласно графику платежей, предусмотренному в соглашении».