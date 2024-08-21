Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов на встрече с новым начальником СБДД МВД Шерзодом Ибрагимовым озвучил проблемы в сфере дорожной безопасности и предложения по их решению.

Сенатор назвал дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов одной из главных проблем в сфере. За первое полугодие текущего года более половины, или 58,5%, всех ДТП в стране произошли с участием пешеходов.

Кутбидин Бурханов отметил, что в Узбекистане своевременно не анализируются ДТП, не устанавливаются светофоры на пешеходных переходах в местах массового скопления людей, особенно у рынков, хокимы и местные кенгаши не принимают необходимых мер. Кроме того, население также грубо нарушает ПДД.

Анализ показывает, что 20% аварий с участием пешеходов происходят из-за отсутствия в нужных местах пешеходных переходов, а 19% — из-за «сознательного несоблюдения пешеходами ПДД даже при наличии пешеходного перехода, когда они переходят дорогу в неположенном месте», указал Кутбидин Бурханов.

При этом 13% аварий с участием пешеходов произошли на регулируемых пешеходных переходах, где водители проезжали на запрещающий сигнал светофора. Это ненамного меньше, чем случаи наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах, на долю которых пришлось 16%.

Сенатор заявил, что действия водителей, не подчиняющихся сигналам светофора и управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должны относиться к числу «самых тяжких» и по ним должна обеспечиваться неотвратимость наказания.

Кутбидин Бурханов рекомендовал новому руководителю СБДД уделить этому вопросу отдельное внимание.

В сообщении говорится, что комитет Сената и СБДД совместно разработали предложения по улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.

В частности, планируется рассмотреть вопрос о поправках в действующее законодательство, направленных на ужесточение ответственности лиц, которые совершили ДТП после лишения прав управления транспортным средством.

Как мы сообщали ранее, в прошлом году в Узбекистане водителями, лишёнными водительского удостоверения, было совершено 707 аварий, в результате 212 человек погибли и 546 человек получили травмы.

При этом если водители, лишённые прав, составляют 0,3% от всех водителей, то совершённые ими ДТП составляют 11% от всех аварий в стране.

В числе предложений — введение обязательного предмета «Безопасность дорожного движения» в школах «в целях предотвращения ДТС с участием детей».

К преподаванию планируется привлечь учителей из организации содействия обороне «Ватанпарвар», общества автомотолюбителей, предприятия «Транскасб», а также наладить подготовку педагогов по ПДД в педагогических университетах.

Планируется создать в парках отдыха «все условия для обучения детей основам безопасности дорожного движения в практической и показательной форме».

Кроме того, намечено установить камеры фото- и видеофиксации нарушений у 214 школ вдоль международных автодорог и 1064 школ вдоль дорог республиканского значения. Такие же камеры установят возле оживлённых рынков, ярмарок, парков и пешеходных переходов, с внесением изменений в действующие нормативные документы.

Для предотвращения ДТП с участием пешеходов на строящихся и проектируемых автомобильных дорогах предлагается не допускать создание пешеходных переходов, а оснащать их подземные или надземными переходами. Из сообщения непонятно, идёт речь о междугородних и международных дорогах или о городских улицах.

Планируется сделать обязательным согласование с СБДД проектов реконструкции и ремонта дорог в рамках программы «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями закона «О дорожном движении». Работы, не согласованные со службой, будут приостанавливать.

Комитет Сената и СБДД также предлагают «на основе анализа имеющейся практики и зарубежного опыта» разработать и внедрить в практику «единую концепцию, направленную на формирование культуры вождения в стране, усиление у водителей и пешеходов чувства ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих».

«С учётом того, что агитационные работы по снижению количества ДТП не дают ожидаемых результатов, была достигнута договорённость о совместной реализации соответствующих мероприятий по усилению агитационно-разъяснительной деятельности», — говорится в сообщении.

В данном комитете Сената регулярно подвергается критике состояние сферы безопасности дорожного движения. В июне на обсуждении в комитете сообщалось, что за первые пять месяцев 2024 года в Узбекистане были официально зарегистрированы ДТП с участием 359 учащихся, из которых 65 погибли и 294 получили травмы различной степени.