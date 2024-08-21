Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник поделился с корреспондентом «Газеты.uz» Миролимом Исажоновым мнением о том, как улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения и снизить страшную статистику смертности и травматизма в ДТП.

— Мы слышим о частых дорожно-транспортных происшествиях, в том числе со смертельным исходом с участием детей. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Спасибо за этот вопрос, потому то это тема, которая очень беспокоит меня здесь в Узбекистане.

Первое и самое важное — это чтобы люди пристёгивали ремни безопасности.

Мы не зря производим автомобили с ремнями безопасности. Есть десятилетия опыта и доказательств, показывающих, что использование ремней безопасности спасает жизни людей.

Любой, кто думает, что ему не нужен ремень безопасности в машине, потому что он хороший водитель, просто невежественен. Вы можете быть лучшим водителем в мире, но это не защитит вас от другого водителя.

Дети должны быть в детских креслах. Младенцы должны быть в креслах для младенцев. Они спасают жизни.

Я уверен, что узбекистанцы любят своих детей так же сильно, как американцы любят своих детей. Если вы любите своих детей, используйте безопасные автокресла.

Естественно, есть другие вещи, которые нужно сделать, чтобы улучшить безопасность дорожного движения — усовершенствование дорог, улучшение пешеходных переходов, но самое первое, что нужно сделать, — это просто пристёгиваться ремнём безопасности.

Ещё, возможно, я бы призвал водителей быть уважительными к пешеходам.

— Что важнее — усиление ответственности за нарушени или улучшение инфраструктуры?

— Я считаю, что мы должны делать всё возможное. Нужны более строгие законы, возможно, более высокие штрафы, более строгое исполнение этих законов. Но также важно изменение отношения людей.

Сорок лет назад, если я прав, в Соединённых Штатах использование ремней безопасности было примерно таким же, как сейчас здесь. И американцы тоже думали, что им не нужно пристёгиваться в машинах

У нас были приняты законы о ремнях безопасности, внедрены штрафы, и их начали применять. Я думаю, сейчас использование ремней безопасности составляет от 80 до 90%. И статистика показывает, что это спасло десятки тысяч жизней и предотвратило ещё больше случаев травматизма.

— Многие люди думают, что водить автомобиль или находиться в нём в Ташкенте опасно. Что вы сами думаете об этом?

— Если честно, вождение — это самое опасное, что мы делаем каждый день в любой точке мира.

Мы переживаем о землетрясениях, переживаем об ураганах, боимся, что в нас ударит молния — такие случаи очень-очень редки, но дорожно-транспортные происшествия очень и очень часты.

Есть два способа продлить свою жизнь — не курить и пристёгиваться ремнём безопасности.

Перекрёсток в Ташкенте. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Ремни безопасности пассажирам до сих пор необязательно пристёгивать

В это сложно поверить, но в 2024 году в Узбекистане до сих пор нет ответственности за непристегнутый ремень у пассажиров.

Весной 2022 правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, обяхывающие пассажиров передних сидений пристёгиваться до начала движения автомобиля.

Более чем два года спустя поправки о введении штрафа за непристегнутый ремень так и не были внесены в законодательство.

Какой-либо разъяснительной работы, как правительство поручало МВД в 2022 году, по использованию ремней безопасности и специальных кресел для детей и младенцев так и не велось. Это остаётся рекомендацией.

Пристёгивание водителей ремнями безопасности может быть распространено в Ташкенте, однако в большинстве регионов, даже на междугородных трассах, водители предпочитают не пристёгиваться. Водители также часто говорят пассажирам, что пристёгиваться необязательно.

Штраф за непристегнутый ремень составляет всего 170 тысяч сумов, или менее 14 долларов. При этом водители могут заплатить половину этой суммы, если оплата производится в течение 15 дней со дня оформления штрафа, или 70% — в течение 30 дней.

В ноябре 2022 года Законодательная палата приняла закон, который предусматривает запуск системы начисления штрафных баллов водителям за нарушения ПДД. За превышение скорости, к примеру, предусматривалось начисление от 0,5 до 2 штрафных баллов. Временно лишать прав планировали по достижении 12 баллов. Однако на днях Сенат отклонил закон и отправил его на доработку. Основная причина — включение в закон нормы о запрете публикации фото и видео «с целью дискредитации» правоохранителей.

В апреле 2022 года бывший посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлоу сказал: «Ни в одной другой стране мира мне не попадались развороты посреди двустороннего движения, что довольно страшно»,. По его словам, улучшить ситуацию могут правильный дизайн улиц, контроль соблюдения скоростного режима и пересмотр обучения вождению.

В августе 2021 года глава дипмиссии Франции в Узбекистане Брис Рокфёй, говоря о комфортности жизни в Ташкенте, отметил: «Если честно, движение автомобилей — это страшно. Я сижу за рулём и мне страшно, потому что вообще нет правил».