Международный молодёжный фестиваль искусства и творчества MOCFEST пройдёт на HUMO ARENA в Ташкенте 23−25 августа. Он объединит творческое сообщество стран Центральной Азии, Турции, Франции и России.

В этом году фестиваль состоится в чётвертый раз и впервые сменит формат. В 2021 году MOCFEST начинался как мероприятие от творческого сообщества для творческого сообщества, когда молодые художники Ташкента возвращали утраченную традицию городского фестиваля. По словам исполнительного продюсера экосистемы moc Одыла Мухамедова, тогда возрождению культурной жизни способствовал выход из локдауна, когда люди во всём мире стали больше ценить взаимодействие друг с другом.

Первый MOCFEST продлился 10 дней, а в 2022 и 2023 годах проходил уже по два месяца и объединял кинопоказы, выступления музыкантов, фестиваль анимации и интерактивных медиа.

Иллюстративное фото. Источник: moc.



«Фестиваль существовал в таком формате, потому что нам не хватало событий в городе, и целью было хотя бы в эти два месяца провести огромное количество мероприятий. Было неважно, кто их делает — мы, партнёры или соорганизаторы», — рассказал Одыл Мухамедов.

В предыдущие годы площадками для фестиваля служили индустриальные объекты. В этом году MOCFEST концентрирует накопленный опыт в три насыщенных дня на главной событийной площадке страны — HUMO ARENA.

Иллюстративное фото: Источник: moc.



«На самом деле, мы и в этом году хотели сделать фестиваль в поле или промзоне. Но, к сожалению, в городе практически невозможно найти доступные интересные площадки. Кроме того, в таких локациях нам интересно строить фестивальную инфраструктуру с нуля. На всё это крайне сложно получить разрешение, потому что, как правило, в таких местах нет нужных коммуникаций, нет мер безопасности. Провести MOCFEST на HUMO ARENA для нас большой вызов, потому что это главная событийная площадка страны, где нужно провести мероприятие масштаба, который ранее не проводился на ней: мы используем и внутреннюю территорию, и фойе, и улицу. Это в целом создаст новый формат мероприятий в стране», — пояснил Одыл Мухамедов.

Фестивали анимации и кино, которые проводили в рамках MOCFEST в предыдущие годы, из программы исключили. По словам Одыла Мухамедова, Cinema Love превратился в самостоятельную единицу. Провести его планируют в сентябре.

Иллюстративное фото. Источник: moc.



Музыка — главный герой и ядро MOCFEST. Организаторы привлекли 29 артистов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, Франции и России. Выступления пройдут на уличной и внутренней сценах с 17:00 до 21:00 и 19:00 до 23:00 соответственно.

Программа выступления музыкантов:

23 августа, пятница. Сцена «Мухаббат» (помещение). Время 19:00 — 23:00.

Toir Asqar va Safo guruhi (Узбекистан);

Dalahast (Узбекистан);

Nikina (Узбекистан);

Dequine (Казахстан);

Joseph Tumari (Узбекистан);

LOUD373 (Узбекистан).

23 августа, пятница. Сцена «Эркинлик» (улица). Время 17:00 — 21:00.

Алексей Поляков (Узбекистан);

Duo Falak (Таджикистан);

Doppi Twins (Узбекистан);

Dzenpunk (Узбекистан).

24 августа, суббота. Сцена «Мухаббат», 19:00 — 23:00.

Shohruh Mirzo G’aniyev (Узбекистан);

Amalia (Узбекистан);

e.v.e. (Узбекистан);

NEEDSHES (Узбекистан);

Gaye Su Aykol (Турция);

AIGEL (Татарстан, Россия).

24 августа, суббота. Сцена «Эркинлик», 17:00 — 21:00.

Arvii;

Densk;

Sao;

Qaraqoom (Узбекистан).

25 августа, воскресенье. Сцена «Мухаббат», 19:00 — 23:00

Zere (Кыргызстан);

Хамдам Сабиров (Узбекистан);

dudeontheguitar (Казахстан);

Flyin Up (Узбекистан);

Lalalar (Турция).

25 августа, воскресенье. Сцена «Эркинлик», 17:00 — 21:00.

Kebato

Abusbl

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Yoshblond.

Выставка художников

На фестивале также пройдёт выставка работ десятка художников из Узбекистана. Азиза Пулатова представит картины из гвоздей и ниток — на создание одной такой работы может уйти до полугода. Ташкентский художник Александр Барковский выставит маски, похожие на авангардные головные уборы. Дизайнер Александр Фёдоров выставит 3D-модели объектов ташкентского модернизма, креатор IDRIS — объекты, созданные из разбитой керамики, скульпторы Данияр и Шарифа Шарафходжаевы — инсталляцию из дерева.

Иллюстративное фото. Источник: moc.



По словам Одыла Мухамедова, moc стремится представить на фестивале максимальное количество художников Центральной Азии, работающих в разных жанрах, поскольку, в отличие от музыкантов, им может не хватать бизнес и управленческой подкованности. Однако пока найти финансирование для выставки креаторов из соседних стран трудно. Едва ли оно находится для инвестиций в экспозицию национальных артистов.

«Все знают, что художникам очень сложно организовать выставку: нет галерей, других площадок, ресурсов. Мы и впредь будем развивать арт-направление. Планов много, но бюджета не хватает. В следующем году хотелось бы привлечь не 10 художников, а 30 из всех стран Центральной Азии, и выставлять не только готовые их работы, но и показывать цифровых художников, рисующих на компьютере. Распечатать работу одного такого художника недорого, но если работ много, бюджет ощутимо вырастает. Когда мы ищем бюджет, мы всегда ищем партнёров. Мы предложили поддержать наших художников банкам, но никто не согласился. Нам нужно доказывать, что поддерживать местное креативное сообщество ценно», — отметил Одыл Мухамедов.

Он добавил, что для развития креативной индустрии и креативной экономики в Узбекистане очень важно как можно больше взаимодействовать с соседями. Это полезно как для самого сообщества с точки зрения нетворкинга, так и для раскрытия творческого потенциала Центральной Азии.

Перформансы

Каждый день фестиваля с 17:00 до 19:00 художник Ксения Грачёва вместе с гостями мероприятия будет вести стрит-арт перформанс. В его рамках посетители создадут большой коллаж из старых газет и журналов. Объекту площадью в несколько квадратных метров в будущем планируется найти место. Это может быть крытая площадка на улице или публичное помещение.

Иллюстративное фото. Источник: moc.

Экологическая программа и другие развлечения

По словам Одыла Мухамедова, фестиваль стремится быть экологичным. Эко-рейнджеры мероприятия будут учить посетителей сортировать мусор. Несмотря на то, что подобная инициатива сопровождает каждое событие moc, проект всё ещё нельзя назвать успешным, поскольку подавляющее большинство пока не знает о сортировке твёрдых бытовых отходов и не разбирается в нём. Однако команда не сдаётся, отмечает Одыл Мухамедов.

«Будут расставлены большие баки, ребята будут следить, чтобы правильно сортировали мусор, после фестиваля его досортируют, сдадут и предоставят нам отчёт», — рассказал он.

Сортировка мусора будет касаться и фестиваля еды, который пройдёт в рамках MOCFEST, а также ярмарки ремесленников, уточнил исполнительный продюсер moc. Многие участники ярмарки создают свои изделия из вторсырья. Кроме того, на MOCFEST организуют своп-корнеры, где посетители смогут обменяться друг с другом ненужной одеждой, канцелярией, предметами декора и книгами.

Больше информации о мероприятиях — в Instagram фестиваля.

Купить билеты на мероприятие можно на сайте MOCFEST, а также iticket. Стоимость билета, который остаётся действительным все три дня фестиваля — 200 тысяч сумов.

«Газета.uz» является информационным партнёром мероприяти.