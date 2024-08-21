Делегаты Демократической партии США формально утвердили вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах. Голосование прошло на национальном съезде партии в Чикаго 20 августа, сообщает СNN.

Харрис подключилась к церемонии по видеосвязи из штата Висконсин, где она проводит предвыборный митинг, и символически приняла номинацию.

«Для нас большая честь быть вашими кандидатами, — сказала Харрис. — Эта кампания основана на мнениях людей, и вместе мы наметим новый путь продвижения вперёд».

Ранее Харрис уже стала официальным кандидатом от партии на пост президента, получив 99% голосов делегатов в ходе виртуального голосования, которое проходило с 1 по 5 августа.

Харрис стала первой темнокожей женщиной и первой женщиной южноазиатского происхождения, выигравшей выдвижение в президенты от одной из двух ведущих американских партий. Она выбрала своим напарником губернатора Миннесоты Тима Уолца — он станет вице-президентом, если Харрис победит на выборах.

Официально Харрис, как ожидается, примет номинацию на президентский пост в последний день съезда 22 августа. Она также выступит на нем с речью.