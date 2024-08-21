Центральная избирательная комиссия на заседании 21 августа приняла постановление о допуске всех пяти политических партий Узбекистана к участию в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также областных, районных и городских кенгашей, которые пройдут 27 октября.

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК после рассмотрения документов по разрешению участия в выборах, представленных Народно-демократической партией Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), Социал-демократической партией Узбекистана «Адолат», Экологической партией Узбекистана, а также демократической партией «Миллий тикланиш» дала им разрешение на участие в выборах.

Теперь высшие органы партий должны выдвинуть кандидатов в депутаты. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 65 дней до выборов и заканчивается за 45 дней до выборов.

Выборы впервые пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Партии могут выдвигать 75 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, то есть по одному кандидату в депутаты по каждому избирательному округу, а также от 75 до 100 кандидатов в депутаты по списку партии. Кандидаты, включённые в список партии, могут быть членами данной политической партии или беспартийными.

Число женщин должно составлять не менее 40% от числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии по одномандатным избирательным округам, а также на основе списка.

Кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями. Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства в июле 2009 года.