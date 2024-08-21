Крушение вертолёта, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, было вызвано погодными условиями и перегрузом, передаёт Reuters со ссылкой на иранское госагентство Fars.
«Расследование по делу крушения вертолёта аятоллы Раиси завершено…, и есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — сообщил Fars источник в спецслужбах.
Расследование показало, что вертолёт, на борту которого находился Раиси, перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору.
- Вертолёт с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана. Президент возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном. Все сопровождавшие Раиси, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, также погибли.
- Новым президентом Ирана в июле был избран бывший кардиохирург Масуд Пезешкиан. Он обещал прекратить «изоляцию» Ирана от остального мира и призывал к «конструктивным переговорам» с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года.