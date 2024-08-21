Крушение вертолёта, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, было вызвано погодными условиями и перегрузом, передаёт Reuters со ссылкой на иранское госагентство Fars.

«Расследование по делу крушения вертолёта аятоллы Раиси завершено…, и есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — сообщил Fars источник в спецслужбах.

Расследование показало, что вертолёт, на борту которого находился Раиси, перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору.