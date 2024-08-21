В прошлом году в Узбекистане водителями, лишёнными водительского удостоверения, было совершено 707 аварий, в результате 212 человек погибли и 546 человек получили травмы. Об этом говорилось на встрече между председателем Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидина Бурханова и нового начальника СБДД МВД Шерзода Ибрагимова, сообщает пресс-служба Сената.

При этом если водители, лишённые прав, составляют 0,3% от всех водителей, то совершённые ими ДТП составляют 11% от всех аварий в стране.

Сенатор отметил, что такая ситуация не только приносит горе и страдания семьям погибших и пострадавших, но и вызывает справедливое недовольство и гнев народа. Он подчеркнул необходимость уделить особое внимание предотвращению таких ДТП.

Для этого необходимо усилить меры ответственности путём внесения изменений в действующее законодательство, сказал Кутбидин Бурханов.

На встрече отмечалось, что за первое полугодие в стране было за регистрировано на 7,6% меньше ДТП по сравнению с таким же периодом прошлого года, на 1,1% меньше случаев смерти и на 9,2% меньше случаев травматизма на дорогах. однако число погибших и раненых в авариях остаётся высоким.

Цифры при этом не приводятся. СБДД уже много месяцев не публикует открытую статистику ДТП, а также случаев смертности и травматизма в них.

Сенатор отдельно указал, что в первом полугодии 2024 года водителями, отучившимися для получения прав на вождение, было совершено свыше 10,2 миллиона нарушений. Он подчеркнул, какая важная задача стоит перед новым руководителем службы.