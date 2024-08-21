Политика
Ужесточение ответственности за нарушения ПДД обсудили главы комитета Сената и СБДД
Грубые нарушения ПДД должны считаться тяжкими нарушениями. В сфере не хватает своевременного анализа ДТП, в местах скопления людей нужны светофоры, местные власти не принимают нужных мер. В Сенате обсудили с новым главой СБДД накопившиеся проблемы и пути их решения.
ЦИК допустил все пять партий к участию в выборах депутатов Узбекистана
Все пять политических партий Узбекистана получили разрешение от Центризбиркома на участие в выборах депутатов Законодательной палаты и местных кенгашей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Узбекистан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит государственный визит в Узбекистан 22−23 августа. Запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух стран.
Экономика
Новый мобильный оператор при участии британской Vodafone будет создан в Узбекистане
В Узбекистане появится новый мобильный оператор при участии британской Vodafone и финской Nokia, сообщил президенту предприниматель Фарход Маматджанов. По его словам, компания будет развёртывать сеть 5G Standalone. Объём инвестиций оценивается в 250 млн евро, запуск ожидается в начале 2025 года.
Air Products купит часть производственных активов Ферганского НПЗ за $140 млн
Компания Saneg продаёт американской Air Products две установки для производства водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе за 140 млн долларов. Соглашение не предусматривает передачи доли в ФНПЗ, указали в компании, которая ещё не до конца приватизировала завод.
Общество
«Если вы любите своих детей, используйте безопасные автокресла» — посол США
«Газета.uz» спросила посла США Джонатана Хеника о том, как улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения в Узбекистане. «Первое и самое главное — пристёгиваться. Мы выпускаем машины с ремнями безопасности не просто так» — сказал он.
Жители Узбекистана и Кыргызстана смогут использовать карты ATTO и Tulpar для оплаты поездок в обеих странах
Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане и Кыргызстане АТТО и Tulpar планируют провести интеграцию. После завершения процесса жители Кыргызстана смогут оплачивать свои поездки в городах Узбекистана картами «Тулпар», а узбекистанцы — с помощью АТТО в Бишкеке.
Водители, лишённые прав, за год совершили 707 ДТП, в них погибли 212 человек
В 2023 году в Узбекистане водители, лишённые прав, совершили 707 ДТП, в которых погибли 212 человек и пострадали 546. На встрече нового главы СБДД в Сенате говорилось о необходимости усиления ответственности за нарушения ПДД.
Фестиваль MOCFEST пройдёт в Ташкенте в эти выходные. Почему его стоит посетить?
Городской фестиваль MOCFEST состоится на столичной HUMO ARENA 23−25 августа. В его рамках выступят Aigel, Хамдам Собиров, турецкая группа Lalalar, пройдут мастер-классы и выставка десяти отечественных художников. «Газета.uz» рассказывает, почему стоит посетить мероприятие.
Мир
Демократическая партия утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты США
Демократическая партия формально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она первая темнокожая женщина и первая азиатка, ставшая кандидатом на пост главы государства от одной из ведущих американских партий.
«Америка готова к президенту Камале Харрис» — Барак Обама
«Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», — заявил экс-президент США Барак Обама на съезде демократов. Он также предупредил об опасностях второго срока Дональда Трампа и отметил, что весь мир следит за американскими выборами.
Причиной крушения вертолёта Ибрахима Раиси стала непогода
Вертолёт президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в мае, разбился из-за плохих погодных условий и перегруза — число пассажиров в нем превышало норму.
Спасибо, что читаете нас!