Политика

Грубые нарушения ПДД должны считаться тяжкими нарушениями. В сфере не хватает своевременного анализа ДТП, в местах скопления людей нужны светофоры, местные власти не принимают нужных мер. В Сенате обсудили с новым главой СБДД накопившиеся проблемы и пути их решения.

Все пять политических партий Узбекистана получили разрешение от Центризбиркома на участие в выборах депутатов Законодательной палаты и местных кенгашей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит государственный визит в Узбекистан 22−23 августа. Запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух стран.

Экономика

В Узбекистане появится новый мобильный оператор при участии британской Vodafone и финской Nokia, сообщил президенту предприниматель Фарход Маматджанов. По его словам, компания будет развёртывать сеть 5G Standalone. Объём инвестиций оценивается в 250 млн евро, запуск ожидается в начале 2025 года.

Компания Saneg продаёт американской Air Products две установки для производства водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе за 140 млн долларов. Соглашение не предусматривает передачи доли в ФНПЗ, указали в компании, которая ещё не до конца приватизировала завод.

Общество

«Газета.uz» спросила посла США Джонатана Хеника о том, как улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения в Узбекистане. «Первое и самое главное — пристёгиваться. Мы выпускаем машины с ремнями безопасности не просто так» — сказал он.

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане и Кыргызстане АТТО и Tulpar планируют провести интеграцию. После завершения процесса жители Кыргызстана смогут оплачивать свои поездки в городах Узбекистана картами «Тулпар», а узбекистанцы — с помощью АТТО в Бишкеке.

В 2023 году в Узбекистане водители, лишённые прав, совершили 707 ДТП, в которых погибли 212 человек и пострадали 546. На встрече нового главы СБДД в Сенате говорилось о необходимости усиления ответственности за нарушения ПДД.

Городской фестиваль MOCFEST состоится на столичной HUMO ARENA 23−25 августа. В его рамках выступят Aigel, Хамдам Собиров, турецкая группа Lalalar, пройдут мастер-классы и выставка десяти отечественных художников. «Газета.uz» рассказывает, почему стоит посетить мероприятие.

Мир

Демократическая партия формально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она первая темнокожая женщина и первая азиатка, ставшая кандидатом на пост главы государства от одной из ведущих американских партий.

«Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», — заявил экс-президент США Барак Обама на съезде демократов. Он также предупредил об опасностях второго срока Дональда Трампа и отметил, что весь мир следит за американскими выборами.

Вертолёт президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в мае, разбился из-за плохих погодных условий и перегруза — число пассажиров в нем превышало норму.

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