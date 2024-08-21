С 1 января 2025 года в Узбекистане планируется ввести единый классификатор земельных участков и объектов капитального строительства. Об этом в ходе диалога с предпринимателями 20 августа в Нукусе сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в сельской и несельской местности чётко не определён порядок изменения один вид деятельности на другой в пределах земельного фонда. Например, предприниматель, желающий вместо огорода построить теплицу, не знает, с чего начать и к кому обратиться. Или предприниматель не может построить в своём саду пруд для капельного орошения, склад сортировки и хранения малой емкости.

По этой причине планируется в разрезе каждого земельного участка чётко определить, на какие виды деятельности можно изменить основной вид деятельности, какие вспомогательные сооружения можно разместить.

Для этого с 1 января будет введён единый классификатор земельных участков и объектов капитального строительства. Таким образом, за год предприниматели, как ожидается, инвестируют в свои землю 800 млрд сумов.

Кроме того, для предприятий животноводства, рыболовства, пчеловодства, производства коконов, а также с предприятий по переработке фруктов и овощей земельный налог за земли под зданиями и сооружениями, на которых они расположены, сейчас считают по ставке промышленной категории.

После введения классификатора они также перейдут на уплату земельного налога как на землях сельскохозяйственного значения.

Президент на встрече также сообщал, что предпринимателям отменят начисление НДС при покупке земли на аукционе, разрешат выплачивать сумму этой покупки в рассрочку и предоставят скидку при полной оплате. При этом государство сможет изъять выделенную землю при нарушении бизнесом сроков проектирования и сдачи объекта.

Глава государства также предложил направлять средства от продажи земель на выплату компенсации за снос недвижимости бизнеса.