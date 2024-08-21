Бывший президент США Барак Обама выступил на второй день национального съезда Демократической партии с речью, которая, по описанию CNN и Time, электризовала толпу. Он воздал должное президенту Джо Байдену, поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис и её напарника Тима Уолца, а также предупредил об опасностях второго президентства Дональда Трампа.

Своё выступление Обама начал с того, что поблагодарил уходящего главу Белого дома Джо Байдена за решение выйти из предвыборной гонки. «История запомнит Джо Байдена как президента, который защитил демократию в момент большой опасности… В то время, когда другая [Республиканская] партия превратилась в культ личности, нам нужен был лидер, который бы объединял людей и был бы достаточно бескорыстным, чтобы сделать самую редкую вещь, которая есть в политике: отложить собственные амбиции в сторону ради страны», — сказал он.

«Факел был передан. Теперь нам всем предстоит бороться за Америку, в которую мы верим. И не заблуждайтесь, это будет именно борьба», — добавил экс-президент.

Обама заявил, что второй срок Дональда Трампа будет представлять экзистенциальные риски для американской демократии.

«Дональд Трамп рассматривает власть как не более чем средство для достижения своих целей», — сказал он, подразумевая, что тот перейдёт к своей радикальной и авторитарной программе в случае избрания.

Обама также назвал Трампа «78-летним миллиардером, который не перестаёт ныть о своих проблемах с тех пор, как спустился со своего золотого эскалатора девять лет назад».

«Нам не нужны ещё четыре года пустословия, неуклюжести и хаоса. Мы уже видели это кино, и все мы знаем, что продолжение обычно бывает ещё хуже, — сказал Обама делегатам съезда.

«Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», — подчеркнул он.

Главным мотивом выступления Обамы стала поддержка Харрис, отмечает Time. Он похвалил её заслуги в качестве прокурора и политика — Харрис работала окружным прокурором Сан-Франциско, генеральным прокурором Калифорнии, сенатором США и вице-президентом — и противопоставил её карьеру на государственной службе прошлому Трампа как магната недвижимости, медийной персоны и политического провокатора.

«Камала Харрис не будет зациклена на своих проблемах. Она сосредоточится на ваших», — сказал бывший президент.

Обама также поддержали кандидата Харрис на пост вице-президента, губернатора Миннесоты Тима Уолца. «Я люблю этого парня. Тим — тот человек, который должен заниматься политикой: родился в маленьком городке, служил своей стране, учил детей, тренировал футбольную команду, заботился о своих соседях. Он знает, кто он, и знает, что важно», — сказал экс-президент.

Обама подчеркнул, что весь мир следит за выборами в США. «Остальной мир наблюдает за тем, получится ли у нас. Ни одна страна — ни одно общество — никогда не пытались построить демократию, столь большую и разнообразную, как наша. Ту, которая включает людей, на протяжении десятилетий приезжавших со всех уголков земного шара. Ту, где наши пристрастия и наше сообщество определяются не расой или кровью, а общими убеждениями», — отметил он.

«Вот почему, когда мы отстаиваем свои ценности, мир становится немного ярче, а когда мы этого не делаем, мир становится немного тусклее, а диктаторы и автократы чувствуют себя смелее, и со временем мир становится менее безопасным», — сказал Обама в конце речи.

В этот же на съезде выступила и супруга экс-президента Мишель Обама. Она сравнила номинацию Харрис с возвращением надежды, добавив, что у Америки есть «шанс победить демонов страха, разделения и ненависти, которые поглотили нас».

«Она одна из самых квалифицированных людей, когда-либо претендовавших на пост президента», — сказала бывшая первая леди о Харрис.

Мишель Обама предупредила, что Трамп направит все усилия, чтобы очернить Харрис. «К сожалению, мы с мужем кое-что об этом знаем… Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу в самом факте существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же оказались чёрными», — сказала она.

Мишель также ответила на недавнюю реплику Трампа о «рабочих местах темнокожих», которые якобы отнимают прибывающие в США нелегальные мигранты. «Кто скажет ему, что работа, которую он сейчас пытается получить, тоже может быть одним из таких „рабочих мест для темнокожих“?», — сказала она. Аудитория встретила её слова оглушительными аплодисментами.