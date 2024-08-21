Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22−23 августа посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

Программой пребывания в Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

В повестку дня саммита включены вопросы углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.

В фокусе внимания будут наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизация культурно-гуманитарных связей и другие.

Президенты проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран и примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий.