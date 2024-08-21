Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане АТТО и оператор автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Бишкека (Кыргызстан) 19 августа подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили пресс-служба узбекистанской компании и мэрия Бишкека.

Цель сотрудничества — проведение интеграции для взаимного приёма платежей в общественном транспорте в городах двух стран.

«Скоро жители Кыргызстана смогут оплачивать свои поездки в городах Узбекистана картами Tulpar, а граждане Узбекистана — картами АТТО в Бишкеке. В условиях активно растущего туризма такое сотрудничество сделает путешествия жителей обеих стран более комфортными», — говорится в сообщении.

В ATTO сообщили, что уже ведутся работы по интеграции двух систем.

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Компания Avtomatlashtirilgan Transport To’lov Tizimi Operatori создана во исполнение постановления Кабинета министров Узбекистана от 25 ноября 2019 года № 948 «О внедрении автоматизированной системы оплаты за проезд перевозки пассажиров транспортом общего пользования», с участием Научно-производственного центра ГУП «Узавтотранстехника» при Министерстве транспорта и «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (Uzcard). В начале июня у центра доля составляла 12,9%, а остальные 87,1% принадлежали Тимуру Махмуджановичу Азадову.

Tulpar — это компания, которая запустилась как государственно-частное партнёрство мэрии Бишкека и швейцарской «BPC Company». По условиям договора с бишкекскими властями, компания за свой счёт полностью запустила проект и платила все — от установки валидаторов, до печати карт и рекламы. Для запуска «Тулпара» компания BPC вложила более 700 тысяч долларов — взамен она будет получать 50 тыйын (около 1,5 сума) с каждой оплаты за проезд.

Система Tulpar запустилась в Бишкеке с марта 2020 года. Транспортные карты можно использовать в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы).