Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе диалога с предпринимателями 20 августа в Нукусе высказался о необходимости вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2026 году.

«Вступление в эту организацию — продуманный и дальновидный выбор, более того, это неотъемлемая часть наших реформ. Но некоторые относятся к этому скептически, другие опасаются, что „предприятия сломаются, и захлестнёт импорт“. Важно понять одно: импортные пошлины будут действовать. Поэтому мы ведём переговоры с членами организации», — заявил глава государства.

«Наше будущее — это равные условия игры и ориентированная на экспорт промышленная и торговая политика. Раньше наша экономика в какой-то степени нуждалась в протекции. Если мы продолжим идти по этому пути, наши возможности будут ограничены. Потому что, если мы не войдём в международные производственные цепочки, экономический рост будет не таким, как мы ожидаем», — сказал он.

По его словам, за семь месяцев текущего года экспорт Узбекистана увеличился на 13% и превысил 10 млрд долларов, на внешние рынки вышли 1610 предприятий, ранее не занимавшихся экспортом. Президент подчеркнул, что государство продолжит поддерживать выход отечественных предприятий на внешний рынок.

Шавкат Мирзиёев указал, что годовой импорт соседних стран составляет 90 млрд долларов, а доля Узбекистана в нем — всего 4%. С установлением режима свободной торговли внутри СНГ в 500-миллиардном импорте доля страны достигает менее 2%.

Он подчеркнул, что Узбекистану «ещё нужно много работать в плане конкуренции».

В связи с этим два месяца назад отдельным указом были отменяются исключительные права в сфере металлургии, химии, энергетики и телекоммуникаций. Кроме того, с июля 2026 года будут частично отменены льготы для отечественных производителей при госзакупках, а также ценовые преференции для местной электротехники.

Президент подчеркнул, что отныне «ни у кого не должно быть особых прав, будь то государственное стратегическое предприятие, частное предприятие или иностранный инвестор, в экономике все должны работать на равных условиях».

Членство в ВТО позволит Узбекистану исключить переплаты или ограничения на международный транзит грузов, что даст «нам ещё один стимул быть конкурентоспособными», отметил глава государства.

В целом, отметил он, для повышения качества продукции и услуг, поиска достойного места на внешних рынках необходимо переходить на международные стандарты.

Например, если не будет введён контроль над пестицидами, цель увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции до 10 млрд долларов к 2030 году не будет достигнута.

Поэтому в этом году планируются серьёзные изменения в сфере безопасности пищевых продуктов. Намечено сократить дублирующиеся полномочия организаций карантинного, ветеринарного, санитарного контроля и стандартизации, а также прекратить повторные проверки предпринимателей.

Вице-премьер Жамшид Ходжаев в мае сообщил, что Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдёт в Камеруне в 2026 году.

В августе прошлого года президент подписал указ, предусматривающий с 2025 года отмену сбора за таможенное оформление импортных лекарств и медицинских изделий, поправки в порядок маркировки на госязыке импортных товаров и другое.