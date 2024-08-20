Для юридических лиц в Узбекистане изменят расчёт электроэнергии и газа при потреблении свыше выделенного лимита. Об этом было заявлено в ходе открытого диалога президента Шавката Мирзиёев с предпринимателями в Нукусе во вторник.

Президент заявил, что все промышленные предприятия недовольны тем, что при превышении установленного лимита на электроэнергию и газ с них взимается двойная плата. Такие ограничения влияют на рост всей отрасли, сказал он.

Теперь предприниматели продолжат платить по базовому тарифу, даже если потребление электроэнергии и газа превысит лимит на показатель до 20%. Если потребление превысит 20%, плата за электроэнергию станет дороже на 20% .

Предприятия, которые входят в «высокую» и «среднюю» категории в рейтинге предпринимателей, смогут платить за электроэнергию двумя платежами за месяц.

Предприниматели, имеющие задолженность перед бюджетом, в рамках кредитов и т. д. , не могут платить за свет, газ и воду из-за того, что на их счета наложено «инкассо» (взыскание задолженности). При этом, если производство не останавливать, задолженность будет погашена быстрее, отмечалось на встрече.

Отныне бизнес сможет выполнить оплату за коммунальные услуги , даже когда выставляются инкассовые поручения.

Напомним, в новых Правилах использования электроэнергии и газа (утверждены постановлением Кабинета министров от 31 мая) предусмотрено, что юридические лица платят по двукратному тарифу при потреблении электроэнергии свыше 10% от выделенного лимита, предусмотренного в договоре.

С начала июня предприниматели начали платить по двукратному тарифу при превышении лимита на электроэнергию.

«[Юрлицам] недавно повышали стоимость 1 кВт·ч до 900 сумов. Лимит определял сам абонент и вносил предоплату. Скажем, 5000 кВт·ч в месяц. При превышении лимита они платили по 960 сумов. Теперь по сверхлимиту тариф повысили до 1800 сумов за кВт·ч», — сообщал журналист Шухрат Шокиржонов.

Экономист Бехзод Хошимов в начале июня называл эту меру «очень дорогой ошибкой». Он отметил, что похожие лимиты введены и для физических лиц (социальная норма), но электроэнергия для них предоставляется по очень субсидированной цене, в несколько раз дешевле себестоимости производства. По его словам, применение такой же схемы для юридических лиц «совершенно неправильно».

«Во-первых, цена, которую платят юридические лица, превышает затраты. То есть, логично, что энергетические компании получают выгоду от каждого киловатта энергии, использованного юридическими лицами. С физическими лицами наоборот, им государство, то есть налогоплательщики, компенсирует разницу за каждый киловатт-час использованного дома света. А для предприятий наоборот — чем больше они используют, тем больше прибыль», — написал он.

Но худшая часть этого решения — экономический ущерб, считает экономист. По его словам, одной из самых больших проблем в Узбекистане является «небольшой размер средней фирмы». То есть расширение компании ограничено рядом причин, а теперь с новыми ограничениями это сделать стало ещё сложнее и дороже, пояснил он.