Странам Европейского союза необходимо заручиться помощью правительств стран Кавказа и Центральной Азии, чтобы решить проблему уклонения от санкций, введённых против России, пишет The Economist.

«Экономики стран Центральной Азии и Кавказа, похоже, только выигрывают от войны в Украине», — говорится в материале. По данным издания, экономика пяти центральноазиатских стран в 2023 году в совокупности выросла на 6% по сравнению с 4% в 2022 году, а экономика Армении — на 8% по сравнению с 5% в 2022 году. Также быстро развивается сектор логистики, а грузоперевозки растут на 20% в год.

Для европейских политиков это плохие новости, отмечает The Economist. «Мы ожидали некоторых теневых операций, но не в таких масштабах, о которых мы теперь знаем», — сказал изданию неназванный чиновник ЕС.

ЕС грозил вторичными санкциями третьим странам и европейским производителям, которые экспортируют в них, но принял меры только против нескольких компаний. Однако на каждую фирму, добавленную в чёрный список, регистрируется ещё одна в другом месте, пишет издание.

«Чтобы найти реальное решение, необходимо заручиться помощью правительств стран Кавказа и Центральной Азии. Это непростая задача. Региональные политики ценят свою близость к России и часто получают личную выгоду от нарушения правил. Тем не менее, европейцы могли бы предложить им поощрения», — считает The Economist.

В качестве примера издание приводит Армению, которая начала закрывать фирмы, торгующие с Россией, после того, как ЕС выделил стране 270 млн евро в виде помощи, кредитов и контрактов.

«В качестве альтернативы Европа могла бы использовать кнут вместо пряника. Она могла бы распространить запрет на экспорт на третьи страны или ограничить доступ к [международной межбанковской системе SWIFT] для их банков. Это может разозлить оставшиеся источники газа в Европе (Азербайджан и Армению) и навредить европейским компаниям. Вопрос в том, считает ли ЕС, что выгода Украине от ужесточения режима санкций того стоит. Судя по его нынешнему подходу, нет», — пишет The Economist.

Издание отмечает, что экономика России, несмотря на жёсткие западные санкции, растёт, а торговля «продолжает процветать» с помощью посредников в третьих стран. Экспорт из ЕС в Армению, Азербайджан, Грузию, Турцию и пять стран Центральной Азии увеличился на 46 млрд евро в 2023 году, что на 50% больше, чем в 2021 году. Это эквивалентно трём четвертям падения европейского экспорта в Россию с 2021 по 2023 год. При этом наибольший рост торговли через третьи страны приходится на товары, экспорт которых сейчас сильно ограничен.

Так, уточняет The Economist, экспорт машин из ЕС в Казахстан удвоился с 2021 по 2022 год, а затем вырос ещё на 23% в 2023 году, достигнув 6,4 млрд евро. Армения импортировала в 2 раза больше химикатов, в 5 раз больше IT-оборудования и в 4 раза больше электроники из Европы в 2023 году, чем в 2021 году. Помимо этого, есть товары, которые контрабандой провозятся через границы и которые не попадают в официальную статистику торговли, говорится в материале.

ЕС пытается перекрыть «утечки», но это означает, что придётся «проявить жёсткость по отношению к правительствам некоторых из самых колючих соседей Европы», считает издание.