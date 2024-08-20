Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам строительства, коммуникаций, развития коммуникаций, экологии и озеленения Саидахмад Султанов приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Решение по уголовному делу было вынесено 13 августа судом Туракурганского района. «Газета.uz» изучила материалы дела.

Саидахмад Султанов был задержан 16 декабря 2023 года.

Согласно приговору, Саидахмад Султанов давал устные распоряжения на выполнение работ по строительству нескольких внутренних дорог в области без проведения тендерных торгов и оформления проектно-сметной документации.

В частности, при строительстве и благоустройстве автомобильной дороги в Туракурганском районе было приписано 5,4 млрд сумов.

На строительстве дороги на объекте «Наманган смарт сити» было расхищено 1,2 млрд сумов, в малой промышленной зоне «Юксалиш-2 Ёшлар» — 5,4 млрд сумов, 1,4 км автодороги, ведущей к МПЗ «Юксалиш», — 3,2 млрд сумов.

В этих четырёх случаях Султанов передал данные объекты строительства дорог без соответствующих документов компании «Наманган курилиш дизайн савдо» и способствовал своевременному финансированию работ. В обмен на это он получил от руководителя компании 50 тысяч долларов в качестве «доли».

Кроме того, работая начальником областного управления строительства, он дал указание на принятие двух недостроенных многоэтажных домов инспекцией по строительству, чем нанёс особо крупный ущерб интересам государства, говорится в решении.

Несмотря на то, что за Саидахмадом Султановым была закреплена служебная машина Captiva, с июля 2020 года по декабрь 2023 года он использовал автомобиль Hyundai Tucson, находившийся на балансе управления строительства и ЖКХ Наманганской области, для служебных и личных нужд. В этот период из средств ООО «Наманганское архитекторно-проектное бюро» было приобретено 13359 литров бензина, ущерб интересам общества и государства составил более 128 млн сумов.

В 2023 году бывший замхокима поручил начальнику областного управления Инжиниринговой компании по строительству объектов водоснабжения и канализации получить от руководителей компаний «Строй мелио монтаж» и «Насос таъмир» по 15 тысяч долларов (всего 30 тысяч долларов) для спонсорства футбольного клуба «Навбахор» (Наманган). Эти деньги не были переданы клубу, а были потрачены на личные нужды.

Кроме того, установлено, что Саидахмад Султанов, будучи начальником областного управления строительства с 2018 по 2020 год, растратил более 225 млн сумов бюджетных средств.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), пунктом «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере), пунктом «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Саидахмад Султанов приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности в организациях с участием государства, включая систему хокимиятов, в течение 3 лет.