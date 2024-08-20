Президент Узбекистана 16 августа подписал указ о повышении качества и эффективности правового регулирования общественных отношений.

С 1 октября 2024 года будет введён упрощённый и расширенный порядки оценки регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов.

Перед разработкой проекта в упрощённом порядке будут оцениваться следующие регуляторные инструменты:

определение обязанностей, требований, запретов, ответственности или иных ограничений физическим и юридическим лицам, их изменение или применение мер воздействия, связанных с соблюдением требований или обеспечением их исполнения;

введение льгот, преференций и других видов государственной поддержки, предоставляемых субъектам предпринимательства, расширение или сокращение сферы их применения.

По результатам оценки будет получаться предварительное заключение Министерства юстиции.

В расширенном порядке будут оцениваться следующие проекты нормативно-правовых актов:

проекты, признанные по результатам упрощённой оценки имеющими высокий уровень экономического и социального воздействия, а также воздействия на окружающую среду;

проекты, признанные подлежащими расширенной оценке по поручениям палат Олий Мажлиса, Администрации президента и Кабинета министров, а также по предложениям уполномоченных органов в сфере оценки, общественности и других заинтересованных сторон.

С 2025 года после вступления в силу нормативно-правового акта, регулирующего общественные отношения и устанавливающего правовые нормы, ответственный государственный орган будет ежегодно проводить мониторинг в целях анализа достижения целей принятия этого НПА, обеспечения его исполнения и сбора статистических данных для оценки.

Кроме того, каждые три года ответственный государственный орган будет проводить оценку подзаконных актов в целях определения достижения целей и эффективности принятия НПА.

В каждом нормативно-правовом акте будет указываться государственный орган, ответственный за проведение его мониторинга и оценки.

Результаты мониторинга и оценки НПА в обязательном порядке будут предоставляться Министерству юстиции и публиковаться на официальном сайте ответственного государственного органа.

Правовой мониторинг актов законодательства будет проводиться в рамках оценки регуляторного воздействия. «Газета.uz» ранее рассказывала, что это за процедура и какую роль она играет в повышении качества государственного регулирования.

Комплексный план по проведению оценки регуляторного воздействия и антикоррупционной экспертизы актов законодательства ежегодно будет разрабатываться Министерством юстиции и утверждаться Кабинетом Министров.

Отчёт Министерства юстиции об исполнении комплексного плана будет представляться Кабинету министров и Администрации президента.