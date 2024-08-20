Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса начали рассмотрение законопроекта, предусматривающего в том числе отмену закона о перечне категорий лиц — граждан Узбекистана, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области.

Отменить этот закон от 2011 года как противоречащий обновлённой Конституции было предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от мая текущего года. Сейчас, согласно закону, правом постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области обладают 12 категорий граждан.

В связи с наличием закона о перечне «всё ещё наблюдаются бюрократические препятствия в ходе постоянной или временной регистрация граждан» в столице и Ташкентской области, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Помимо отмены закона, предлагается ввести единый порядок регистрации граждан по месту жительства по всей стране, а также путём совершенствования порядка регистрации ввести уведомительную систему регистрации по месту временного пребывания.

В статье 32 новой редакции Конституции закреплено право каждого, кто на законных основаниях находится на территории Узбекистана, свободно передвигаться по стране, выбирать место пребывания и жительства.

Законопроектом также предлагается либерализовать ответственность за нарушение правил паспортной системы, определённых статьёй 223 Кодекса об административной ответственности.

В частности, лица до 18 лет, старше 60 лет или находящимся на полном государственном обеспечении, а также отбывшим наказание в исправительном учреждении, либо пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров, обрушений, возгорания транспортных средств и т. п. , полностью освобождается от ответственности за нарушение правил паспортной системы.

Депутаты приняли закон в первом чтении (всего должно быть три чтения).