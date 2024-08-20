Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями 29 августа в Нукусе объявил о новых мерах поддержки сферам общественного питания и гостиничных услуг.

По его словам, их самой большой проблемой остаётся администрирование налога на добавленную стоимость (НДС) и учёт сотрудников.

С 1 января следующего года предприятиям общепита будут возвращать часть НДС в виде кешбэка. Компании, у которых 60% от месячного оборота осуществляться безналичным способом, смогут вернуть 40% НДС сразу после оплаты этого налога. Если безналичный оборот составит менее 60%, то сумма кешбэка уменьшится до 20%.

Налог на прибыль для ресторанов и кафе, перешедших на уплату НДС, будет снижен в два раза. С 1 декабря от этих предприятий не будут требовать никаких документов при оприходовании сельхозпродукции, купленной за наличный расчет.

В весенне-летний сезон общепиту разрешат расставлять столы, стулья и зонтики на прилегающих к ним площадях.

Рестораны и кафе смогут заключать с работниками краткосрочный упрощённый трудовой договор.

С 1 октября 20% НДС, уплаченного отелями и туроператорами, будут возвращаться им в виде кешбэка.

Ресторатор Тимур Мусин в феврале отмечал, что для общепита НДС уплачивается не с дохода, а оборота. Маржинальность в размере 20%, из которых выплачиваются НДС, а также другие налоги и платежи, не позволяет бизнесу работать в белую. Предприниматель предлагал снизить размер ставки НДС для предприятий общепита в два раза — с нынешних 12% до 6%.

В августе 2022 года бывший заместитель министра финансов Дилшод Султанов заявил, что эффект от обнуления НДС на ряд продуктов в целях социальной поддержки населения привёл к разрывам цепочки налога в сфере общепита. Он выступал против дифференцированных ставок НДС, а также указывал, что снижение этого налога, введение дифференцированной ставки или отмена НДС не позволяют снизить стоимость товара.