Шайхантахурский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента на финальном заседании 29 июля вынес решение по иску компании Ultimo Group Limited к радио «Озодлик», сообщает корреспондент «Газеты.uz», посетивший судебные заседания.

Иск к «Озодлик» и его журналисту Лазизхону Олимову (выступает под псевдонимом Азиз Нур) подали Ultimo Group Limited, занимающаяся оптовой продажей природного газа, и отдельно её учредитель Тухватхужа Анвархужаев. Поводом стали репортажи «Озодлика», выпущенные в апреле.

Судья Абдукодир Ражабов начал рассмотрение дела 12 июля. Сторону истца представлял адвокат адвокатской фирмы Prae Legal Давранбек Ахматов. На заседании также присутствовали представители компании «Узтрансгаз». Ответчик в процессе не принимал участия.

Адвокат сообщил, что неоднократно уведомлял Лазизхона Олимова и радио «Озодлик» о судебном процессе, звонил в их офис в Праге и просил их принять участие. Судья сообщил, что копия искового заявления и повестки была отправлена на электронную почту «Озодлик». Повестку также отправили в дом Лазизхона Олимова в Ташкенте. Однако его мать не приняла повестку, заявив, что сын там не живет.

Защитник заявил в суде, что информация в репортажах не соответствует действительности. По его словам, материал нанёс ущерб достоинству предпринимателя Тухфатхужи Анвархужаева как личности и деловой репутации Ultimo Group Limited, где он владеет 50% акций.

Он рассказал, что после того, как «Озодлик» опубликовал материалы, многие деловые партнёры предпринимателя «усомнились в его личности и деятельности и прекратили сотрудничество».

На момент подачи иска видео, опубликованное на YouTube-странице «Озодлик», было просмотрено более 1 миллиона раз (сейчас — свыше 1,4 миллиона), к нему было написано 3800 (4132) комментариев, из них 2000 были отрицательными, а более 1200 — оскорбительными, сказал он.

«Эти негативные и оскорбительные комментарии обязательно оставят свой след, то есть нанесут вред предпринимателю и его деловой репутации, достоинству и развитию бизнеса компании», — сказал адвокат.

Представление о том, что компания за короткий период времени превратилась в организацию, поставляющую большие объёмы газа, не соответствует действительности, заявил он. Ultimo Group Limited была зарегистрирована по законодательству Узбекистана 10 марта 2021 года, 50% её акций принадлежит истцу, то есть Тухфатхуже Анвархужаеву, остальная часть — Матлюбе Каюмовой (50%). Компания импортировала газ из-за границы (Туркменистан) и поставляла его цементному заводу «Кызылкумцемент» в осенне-зимний сезон, когда оптовые потребители сталкивались с нехваткой газа. То есть компания не продавала узбекистанский газ и не была посредником по его продаже, подчеркнул адвокат.

В репортаже отмечалось, что Ultimo Group Limited связана с компаниями Ultimo Group FZE-LLC, зарегистрированной в Шардже (ОАЭ), и Ultimo Group FZCO в Дубае.

Давранбек Ахматов сообщил, что СМИ не представило ни одного действующего документа, подтверждающего наличие связей с этими компаниями в ОАЭ. Ultimo Group Limited не имеет никакого отношения к вышеперечисленным иностранным компаниям и данная информация не соответствует действительности, заявил юрист.

Адвокат отметил, что утверждения о том, что «от Лондона до Гонконга существует запутанная сеть компаний», также не соответствуют действительности, и это считается «распространением информации с целью нанести ущерб репутации компании».

В материале «Озодлика» отмечается, что Ultimo Group Limited «неожиданно за короткий период времени» стала партнёром по газовым контрактам в Узбекистане. По словам защитника, компания никогда не занималась поставками, продажей или посредничеством узбекистанского газа.

Он заявил, что радио не представило ни договора, ни документов, подтверждающих, что компания была посредником в газовых сделках. Данное СМИ «дискредитировало имя компании и истца, распространяя неправдивую, ложную, сфабрикованную» информацию, сказал он.

В репортаже говорилось: «Почему стратегические предприятия государства вынуждены покупать газ у ООО Ultimo Group Limited, которое существует на бумаге, но не существует на практике? Почему те, кто находился на верхушке правительства, оказали этой компании-призраку такую услугу? Что делает это ООО в отношениях между добывающим предприятием „Туркменгаз“ и госкомпанией „Узтрансгаз“?»

Согласно иску, поданному директором Ultimo Group Limited, фактически никому не была предоставлена льгота, деятельность компании ведётся на основании лицензии, зарегистрированной в установленном порядке. Глава предприятия как предприниматель достиг договорённостей с газодобывающей компанией из Туркменистана и компанией, поставляющей газ («Узтрансгаз»), сам нашёл покупателей и поставлял газ, сказал адвокат. Заявления «Озодлик» также оказали прямое негативное влияние на деловую репутацию компании, честь и достоинство личности, отмечается в заявлении.

В материале также говорится о личности нынешних учредителей Ultimo Group Limited, в том числе предпринимателя Тухфатхуже Анвархужаеве, который, как отмечает «Озодлик», «кичится тем, что его имя и фамилия из поколения ходжей». В репортаже сообщается, что Анвархужаев является сыном Шавката Агзамходжаева, одного из давних сотрудников Службы государственной безопасности, и племянником посла Узбекистана в Турции Алишера Агзамходжаева.

Адвокат заявил, что информация в материале наносит ущерб достоинству бизнесмена как личности. «Почему указываются персональные данные? Какое это имеет отношение к его семье?» — отметил он. Юрист также опроверг связь компании и её руководителя с представителями руководства страны.

В иске директор Ultimo Group Limited выразил несогласие и по другим пунктам репортажа «Озодлик» и потребовал публикации опровержения, а также компенсации морального ущерба на 100 млн сумов.

На следующем заседании 19 июля выступили представители компании «Узтрансгаз», которые подтвердили, что Ultimo Group Limited продавала туркменский газ компании «Кызылкумценмент». Для поставок использовалась инфраструктура магистральных газопроводов «Узтрансгаза», с которой был подписан «только договор на транспортировку».

Представитель газотранспортной компании сообщил, что «Узтрансгаз» является субъектом естественной монополиии, поэтому «нельзя отказывать в заключении договора на транспортировку газа, но необходимо учитывать технологические возможности».

По его словам, тарифы на транспортировку утверждаются Межправительственной тарифной комиссией при Кабинете министров под председательством вице-премьера Джамшида Кучкарова.

Он также сообщил, что в осенне-зимний период 2021 года возник дефицит газа на фоне запуска множества промышленных предприятий и «увеличения объёмов строительства за последние годы на 30−40%». Представитель «Узтрансгаза» сообщил, что зимой цементные заводы простаивали из-за нехватки газа, однако у «Кызылкумцемента» были обязательствам перед инициаторами проекта Tashkent City, для реализации которого требовалось сырьё. В случае срыва поставок предусматривался штраф.

Он напомнил, что «Кызылкумцемент» покупал газ у Ultimo Group Limited по 1000 сумов — такой же тариф был у потребителей третьей категории.

Специалист также подчеркнул, что «Узтрансгаз» не платил Ultimo Group Limited за импорт газа.

В заключительном заседании 29 июля приняли участие эксперты-лингвисты, магистрант и докторант по филологии, а также по литературе и узбекскому языку, которые дали оценку заявлениям, озвученным в расследовании.

Они оценили такие слова, как «арвох» (призрак), «уртакаш» (спекулянт), «яширин фаолият» (скрытая деятельность) и другие, а также контекст. Сторона истца также получила заключение от Центра обучения по основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, который также указал на вышеуказанные и другие эпизоды, которые негативно влияют на деловую репутацию компании, честь и достоинство её учредителя.

По итогам заседания суд под председательством Абдукодира Ражабова принял решение удовлетворить иск Ultimo Group Limited и Тухватхужи Анвархужаева и обязал радио «Озодлик» опубликовать опровержение с выплатой 100 млн сумов компенсации за моральный ущерб.

Ultimo Group Limited была зарегистрирована 10 марта 2021 года, а спустя месяц заключила с «Кызылкумцементом» (на тот момент государственный завод, позже был приватизирован) контракт на 315 млрд сумов (около 30 млн долларов) на поставку газа.