В Наманганской области завершилось судебное разбирательство по делу фельдшера скорой помощи и его сообщников, которых ранее задержали за изготовление и продажу поддельных лекарств, сообщила пресс-служба СГБ.

Напомним, что фельдшера арестовали 30 января в Чартакском районе, когда он пытался перевезти в Андижанскую область 1000 упаковок поддельного «Зодака». В его доме был обнаружен подпольный цех, где производились фальсифицированные лекарства, такие как «Анаферон», «Хилак Форте» и витамин В6. Общий объём изъятых поддельных препаратов составлял около десятка тысяч упаковок.

Следствие установило, что фельдшер привлекал к работе над фальсификацией лекарств свою сестру (1977 года рождения) и другого родственника (1974 года рождения).

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Сырьё для производства он получал от жителя Андижана (1991 года рождения). Дополнительно было установлено, что часть поддельных лекарств закупал житель Коканда (1986 года рождения), у которого также были изъяты 150 упаковок «Зодака» и 146 пачек «Хилак Форте» общей стоимостью более 27 млн сумов.

В незаконную деятельность также был вовлечён студент медицинского вуза (1994 года рождения), проживающий в Чартакском районе, который занимался сбытом поддельных лекарств. Препараты, изготовленные в подпольном цехе, в основном продавались в Андижане и Коканде.

Кадр оперативной съёмки СГБКадр оперативной съёмки СГБ

Янгикурганский районный суд по уголовным делам признал фельдшера и его сообщников виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б» и «е» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса — производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств по предварительному сговору группой лиц, а также путём подделки документов, удостоверяющих качество и государственную регистрацию.

Фельдшер и его подельник из Андижана, поставлявший ему сырьё, были приговорены к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальные сообщники получили по 2 года заключения. Все изъятые поддельные препараты были уничтожены.