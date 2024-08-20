В частном доме в Ургенче Хорезмской области незаконно содержали молодого дикого льва. Об этом сообщила пресс-служба Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Животное было обнаружено в ходе оперативно-рейдового мероприятия, проведённого контрольно-инспекционной оперативной группой Управления экологии области совместно с УВД Ургенча.

В отношении гражданина Е. С., в доме которого был обнаружен лев, составлен протокол согласно статье 92 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация или скрещивание животных). Выписан штраф в размере 5 базовых расчётных величин, что составляет 1,7 млн сумов.

Животное временно передано в Нукусский зоопарк.

Для выяснения обстоятельств, связанных с тем, где был куплен и откуда привезён лев, документы по делу направлены в УВД Ургенча.