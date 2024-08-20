Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями 20 августа в Нукусе анонсировал меры по облегчению покупки земельных участков и их эффективному использованию.

Отмечалось, что в связи с формированием рынка земли затраты на её приобретение в новых инвестиционных проектах «резко возрастают». Потратив большие суммы на покупку участка, предприниматель испытывает недостаток средств на строительство, технику и оборудование, отметил глава государства.

Теперь бизнес не будет платить НДС (12%) за покупку земли с аукциона. Предпринимателям также разрешат оплатить выкупную сумму за землю в Ташкенте и областных центрах в рассрочку в течение 3 лет, в других регионах — до 5 лет, а для районов 4-й и 5-й категорий — в течение 10 лет. При этом, если предприниматели готовы провести полную оплату, то получат скидку до 20%.

Кроме того, в крупных проектах предприниматель сможет внести стоимость земли в уставный фонд как госдолю. Он сможет выкупить эту долю в любой момент. В результате в этом году в распоряжении предпринимателей останется 3 трлн сумов, отмечалось на встрече.

Глава государства отметил, что многие предприниматели не смогли начать новый проект из-за отсутствия земли. Кроме того, много «предприимчивых лиц», которые забросили землю, говоря: «Я купил её на аукционе, теперь она моя собственность».

«Земля — наш самый ограниченный ресурс, и она всегда должна приносить экономическую выгоду», — сказал президент.

В связи с этим теперь при выделении новой земли соблюдение сроков от проектирования постройки до сдачи объекта станет обязательным.

При этом на период строительства (везде, кроме областных центров) будет предоставлена 50-процентная льгота по земельному налогу. Если предприниматель не может получить разрешения на строительство в указанный срок по вине госоргана срок строительства продлевается на этот срок. Если срок не соблюдается, земля будет возвращена через суд или передана другому предпринимателю.

Как сообщалось ранее, бизнесу снизят сумму повышенного тарифа на электроэнергию и газ при превышении лимита. Президент сообщил, что теперь предприниматели будут платить по базовому тарифу, даже если будет превышение лимита на 20%, при потреблении выше этого показателя надбавка составит 20%.

Президент Шавкат Мирзиёев также озвучил новые меры финансовой поддержки бизнеса. В их числе — увеличение лимита микрокредитов до 300 млн сумов, выделение дополнительных ресурсов для микрофинансовых организаций, развитие рынка факторинговых услуг и исламских финансов.